7 dolog, amit a boldog emberek sosem mondanak

Illusztráció / Fotó: Pexels

„Nincs szerencsém a szerelemben”

Tulajdonképpen senkinek sincs. A párkeresés mindenki számára hosszú és dolgos folyamat. Legyen türelmes magával! A szerelem kezdetéhez talán van köze Fortunának, maga a párkapcsolat azonban rengeteg munkát és odafigyelést igényel. Viszont a krízisek teret adnak az önismeret fejlesztésének, és egy kudarcba fulladt kapcsolatból is sokat tanulhat: megismeri saját hibáit és azt, hogy mire van szüksége, vagy mire nincs. És soha ne feledje, hogy még rengeteg hal van a tengerben!

„Miért mindig én?”

Olykor hajlamos az ember azt érezni, hogy a balsors kipécézte magának, és az egész világ ellene fordult. Az önsajnálatba menekülni azonban sohasem jelent megoldást! Ha egy probléma újra és újra visszatér, akkor valószínűleg rosszul kezeli. Ilyenkor érdemes magába néznie, elemeznie a problémamegoldó formuláit, és új utakat keresnie. Ha pedig csak betemeti a szorongás, érdemes egy pillanatra megállnia, és meghallgatnia másokat. Higgye el, mindenki küzd problémákkal, és ha megpróbál segíteni másokon, azzal a saját gondjai megoldásához is közelebb kerülhet!

„Ez nem az én napom...”

Akár jól alakul, akár rosszul, minden nap az öné! Még akkor is, ha nem minden egyes pillanata felhőtlen, hiszen nem is kell, hogy az legyen. Olykor érdemes kevésbé komoly elvárásokat támasztania maga felé, így sokkal könnyebben elengedi az esetleges kisebb hibákat, szerencsétlenségeket, kudarcokat. Ráadásul ha nem hajszolja bele magát az önostorozásba, észreveheti egy-egy katasztrofális nap apró örömeit is: egy kedves szót, egy jóleső pillantást vagy akár egy szép naplementét. Hiszen minden napban van valami jó!

Forrás: Fanny magazin