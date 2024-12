Pénz és szerelem - Ez a négy csillagjegy különös szerencsés lesz az adventi időszakban

Szombaton ( dec. 7. ) a Hold átlép a Halakba, és aktuálissá tesz mindenféle vizes házimunkát, így ne felejtsük el a mosást és a locsolást. Azonban arról sem érdemes megfeledkezni, hogy másnap, Advent második vasárnapja van, így meggyújthatjuk a koszorún a következő gyertyát. Az ünnepi hangulatban négy csillagjegy most igazán örülhet, kifejezetten nagy boldogság fogja érni őket már a hétvégén, szerencséjük pedig kitart az egész adventi időszakban.

Négy csillagjegy igazán boldog lesz a hétvégén Fotó: Pixabay

Ikrek

Mondhatni, az ikrekre rájárt a rúd mostanában, de mint tudjuk, egyszer minden rossz véget ért. A Merkúr retrográdja miatt az Ikrek telihold a hónap közepén elhozza neked azt, amire végre vártál. Ráadásul pont ezen a napon, december 15-én a Merkúr is előreindul, és beváltja az ígéreteit. Kezdhetsz készülni, ugyanis most hétvégén már érezhető lesz a változás, nagyon pozitív fordulatokat tartalmazhat a következő időszak! Talán még a pénztárcád is vastagabb lehet.

Rák

Itt az ideje, hogy megnyugodj végre. A Rák szeret mindent kézben tartani, figyelni és ellenőrizni, ami nagyon elfárasztja a hétköznapokban. Eljött számára a nyugalom és a hála időszaka. Az uralkodó bolygód a Hold, ami december 15-én az Ikrek jegyében lesz telihold: aznap ráismersz, hogy milyen sok félelmedet győzted le 2024-ben, mennyi akadályt küzdöttél le, és milyen erős vagy. Advent második vasárnapján szerencse érhet, ha nyitva tartod a szemed!

Mérleg

Uralkodó bolygód, a Vénusz a Vízöntő jegyébe lépett a hónap elején, ami rendkívül könnyed és szerencsés időszakot nyit meg előtted. Most valahogy minden akadályon könnyedén túllépsz, és nagyon sok vidámság jellemzi majd a napokat. A Vízöntő Vénusz váratlan szerencsét is jelez neked. A szerelemben különösen ki tudsz majd teljesedni, egy lehetséges új partner is úton lehet feléd.

Vízöntő

A Vénusz, a kis szerencse és a pénz bolygója belép a jegyedbe december 7-én, szombaton. Ez egyrészről nagyon népszerűvé tesz, és most igazán minden nap bezsebelhetsz majd egy bókot. Másrészről pedig kivételesen szerencsés is leszel, ismerd fel a véletleneket, mert ha azokat megragadod, nagyobb pénz is állhat a házhoz.