Magas a vérnyomásod? Ezek rá a legjobb gyógyteák

A különféle gyógyteák remekül kiegészíthetik az egészség életmódot, hiszen mások mellett arra is kiválóak, hogy mellékhatások nélkül csökkentsék például a kezdődő magas vérnyomás tüneteit, vagy hogy megakadályozhatják annak kialakulását.

És hogy melyek ezekre a legjobb választások? Mutatjuk is!

Hibiszkusz

Virágából főzött teát már megelőzésre is bátran ihatod, de természetesen a magas vérnyomás csökkentésére is szuper jó. A benne lévő hatóanyagok tágítják az ereket, és a C-vitamin tartalma segít megőrizni az erek falának rugalmasságát. Így javul a véráramlás, és csökkenti a vérnyomást. Magas antioxidáns tartalmával mérsékli a vér koleszterinszintjét is. Segít az erek meszesedésének megelőzésében. Így a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét is csökkenti.

Galagonya

Az egyik legjobb értágító hatású gyógynövény. A belőle készült tea fantasztikus a vérnyomás csökkentésére és a szívműködés erősítésére is. A virágos hajtásvéget májusban lehet összegyűjteni. Bogyós terméséből pedig lekvárt is készíthetsz. A tea a vérkeringés javítására is nagyon jó, és a szív ritmusos összehúzódásában is segít. Sok benne a flavoid és kvercetint, így a vér koleszterinszintjének csökkentésével tisztítja az ereket. Ezzel megakadályozza a vérzsír érfalara rakódását. Megfelelő mértékben, bátran fogyaszthatod, nincsenek olyan mellékhatásai, melyek a szív és érrendszer működésére ártalmasak lennének. Mézzel ízesítheted.

Levendula

A levendula virágából főzött tea nyugtató, stresszoldó és vérnyomáscsökkentő is. Nyugtató hatása nemcsak a vérnyomás csökkenésére jó, hanem a szív izmainak regenerálódását is segíti. Ezzel pedig nagy szerepet vállal a szívinfarktus megelőzésében. Segít a nyugodt és zavartalan alvásban, így az egészséges feltöltődés nagy támogatója.

Fehér fagyöngy

Leveleiből és fiatal ágaiból hideg vizes áztatással készíthetsz belőle vérnyomáscsökkentő teát. Ne főzd meg és ne forrázd le, ezzel ugyanis elveszítheted a benne lévő értékes hatóanyagokat. A fehér fagyöngytea gyulladáscsökkentő, nyugtató is, és már évszázadok óta használják. Az erek tágításával, áteresztő képességének a növelésével enyhíti az erek falára eső nyomást, és így csökkenti az áramló vér nyomását. Az érszűkület és érelmeszesedés megelőzésére is fogyaszthatod