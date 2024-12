Hihetetlen, hogy milyen gyorsan repül az idő! Szinte még csak most bontottuk le a karácsonyfát, és íme, máris állíthatjuk fel a következőt! Más a második adventi gyertya is ég, két hét múlva pedig itt van a karácsony. Sok háztartásban már kezdetét vette az ünnepi készülődés, és már készülnek a finom falatok. A Mindmegette most egy olyan receptet mutat, amely nem minden asztalon található meg, és amely mégis szenzációsan illeszkedik a karácsonyi desszertasztalra!

Ezt a sütit mindenki imádni fogja

Hozzávalók A tortához: 20 dkg keksz

dkg keksz 10 dkg vaj

dkg vaj 4 db tojás

db tojás 8 dkg kristálycukor

dkg kristálycukor 2 ek kakaópor

ek kakaópor 60 dkg mascarpone

dkg mascarpone 1 bögre kávé

bögre kávé 1 csipet só A karamellhez: 20 dkg cukor

dkg cukor 10 dkg vaj

dkg vaj 0.75 dl víz

dl víz 1.25 dl tejszín

dl tejszín 0.5 tk só

Elkészítés

A kávés sajttorta alapjához a kekszet egy késes aprítóba helyezzük és porrá őröljük, ha elkészül hozzáadjuk az olvasztott vajat, egy evőkanál kakaóport, és tovább őröljük. Egy 18-24 cm-es tortaforma aljára sütőpapírt terítünk, és így rakjuk fel az oldalsó gyűrűt. Erre az alapra szórjuk a kakaós-vajas kekszmorzsát, és egy pohár aljával egyenletesen eloszlatjuk a forma alján, úgy hogy az oldalára is tapasztunk kézzel a morzsából, felhasználásig hűtőbe tesszük. Egy keverőtálba tesszük a tojásokat hozzáadjuk a cukrot, a kakaópor másik felét, és egy gépi habverővel egyneműre keverjük, hozzáadjuk a mascarponét, a kávét, a csipet sót és az egészet simára keverjük. A tortaformát elővesszük, és kívülről teljesen beburkoljuk alufóliával. A kekszalapra öntjük a kávés krémet, egy magasabb falu tepsit, vagy sütőtálat veszünk elő amibe berakjuk a tortát, körbeöntjük vízzel a tepsit, majd 160 fokra előmelegített sütőbe helyezzük és 50 percig sütjük. Amíg a torta sül elkészítjük a karamell öntetet. Egy nagyon tiszta magas falú lábosba öntjük a cukrot, hozzáöntjük a vizet és elkezdjük melegíteni, egészen addig ameddig a víz már szinte teljesen elpárolgott és a cukor karamellizálódott. Ha szép gesztenye barna, hozzáadjuk a vajat, kevergetjük ha elolvadt a vaj is jöhet a csipet só, majd a tejszín, ezzel is tovább forraljuk közben folyamatosan kevergetjük, ha minden feloldódott egynemű és szép fényes, lehúzzuk a tűzről, hűlni hagyjuk, hogy kenhető legyen. Az elkészült langyosra hűlt sajttorta tetejét karamellel meglocsoljuk, majd fogyasztásig a hűtőbe tesszük ezt az igazán mennyei ünnepi desszertet, csak tálaláskor vesszük le a tortagyűrűt, ekkor csodásan csorog le majd a karamella a torta oldalán ami igazán pazar látvány nyújt a karácsonyi asztalon.

Nézd meg, hogyan készül a kávés sajttorta karamellöntettel!