Mit jelent, ha arról álmodsz, hogy a fogaiddal van gond? Eláruljuk!

Álmainkban mindennek megvan a jelentése, ugyanakkor minden szimbólum sokrétű. Az álmokat nem úgy kell olvasni, mint egy könyvet, nem olyanok, mint egy matematikai feladvány, aminek egy megfejtése van. Igaz ez minden képre, így az álmokban megjelenő fogakra is. A TODAY.com-nak adott korábbi interjújában Dr. Adriane Soehner, a Pittsburghi Egyetem pszichiátriai adjunktusa kifejtette: az álmok fontos funkciót töltenek be minden ember életében; nemcsak a nap folyamán összegyűjtött információk feldolgozását segítik, hanem az esetleges elnyomott érzelmeket, traumákat is segítenek feldolgozni.

Többféleképpen is megjelenhetnek a fogak az álmaidban, ezért érdemes szemügyre venni a helyzetet és az érzéseket, amiket kiváltott Fotó: Pexels.com

Álomfejtés: mit jelentenek a fogak?

A fogak azt a képességedet szimbolizálják, hogy tudod táplálni magad és tudsz kommunikálni másokkal. Mikor álmodban jelennek meg, érdemes feltenni a kérdést magadnak: ki tudod-e mondani a saját igazad, tudsz-e effektíven kommunikálni?

A fogak valamilyen problémájával kapcsolatos álmok sokszor egy szorongó elmére, valamilyen lelki problémára utalnak.

Mit jelentenek a fogas álmok a különböző esetekben?

Azt álmodod, hogy kihullanak a fogaid

Ez jelentheti azt, hogy szabotálod önmagad vagy nincs egyensúlyban az életed. A fogaid segítenek abban, hogy az ételeket falatnyi méretre bontsd, tehát ha elveszted a fogaidat álmodban, elveszted ezt a képességet; lehet, vannak olyan dolgok az életedben, amiket nem tudsz megemészteni.

Azt álmodod, hogy egyesével hullanak ki a fogaid

Láncreakciót szimbolizálnak, érdemes odafigyelni arra, hogy mi indíthat el az életedben egy olyan folyamatot, ami negatív dolgokat idéz elő hosszútávon. Sorba kell raknod a dolgokat az életedben, vagy elveszíthetsz valami fontosat.

Azt álmodod, hogy egyszerre hullanak ki a fogaid

Érdemes odafigyelni arra, hogy nem-e közeledsz egy katasztrofális dologhoz az életedben. Ha igen, érdemes visszalépned pár lépést, és a problémára fókuszálni.

Azt álmodod, hogy elmorzsolódnak a fogaid

Ha az elülső fogak morzsolódnak, a probléma inkább megjelenés alapú, ha az őrlőfogakról vagy a hátsó fogakról van szó, akkor a probléma mélyebbre nyúló és szimbolikusabb.

Azt álmodod, hogy repedeznek a fogaid

Érdemes odafigyelni az életed alapköveire: kapcsolatokra, munkára, kommunikációra.

Azt álmodod, hogy véreznek a fogaid

Általában nem a fogak, hanem az íny szokott vérezni, ami egy mögöttes probléma lehet. Érdemes odafigyelni az életedben a kisebb problémákra és azokat kijavítani, mielőtt nagyobb gond lesz belőlük.

Azt álmodod, hogy rohadnak a fogaid

Lehet, megbántál valamit, amit mondtál vagy nem mondtál. Gondolj vissza, mi lehet az, és javítsd ki!

Azt álmodod, hogy nincsenek fogaid

Ha tükörbe nézel, és látod, hogy nincsenek fogaid, akkor az a külsőddel való problémádat jelenheti.

Azt álmodod, hogy mozognak a fogaid

Alighanem önhibádon kívül elvesztettél valamit.