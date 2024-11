Disznó hava, az év legszerencsésebb időszaka köszöntött ránk

Sárkány (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

November felejthetetlennek ígérkezik a számodra! Ha szingli vagy, akkor most olyan élményekben lesz részed, amiket nem könnyen felejtesz el. November második fele pedig a pénzügyekben ígér nagy szerencsét. Kell ennél több?

Kígyó (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

A hónap első fele laza lesz számodra, semmi szokatlan nem történik. Lesz néhány „mérgező tüske”, amit ráadásul olyan embertől kaphatsz, akitől aztán tényleg nem vártad, de ezen te könnyen túl is lendülsz. Nincs is értelme egyesek kicsinyes irigységével foglalkozni, amikor a hónap második fele átütő sikert, boldogságot jelez a számodra bármilyen téren.

Ló (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Bízd rá magad az élet sodrására novemberben! Azt fogod tapasztalni, hogy minden elrendeződik körülötted, anélkül, hogy te magad beleavatkoznál a folyamatokba. Nemcsak a munkában és a pénzügyekben, hanem a szerelemben is jöhetnek boldogságot jelentő lehetőségek. Szingli vagy? Már nem sokáig!

Kecske (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Most az otthont, a szeretteiddel való együttlétet támogatják az égi folyamatok. Nagy lesz a harmónia kívül és belül, benned és a környezetedben. Igazi bekuckózós hétvégék várnak. A hónap első felében a tágabb környezetedben légy óvatos! Valaki manipulálni akar téged… A hónap második fele viszont már nagyon szerencsés számodra. Igazán elemedben leszel, és ez a pozitív kisugárzás bevonzza számodra sikert, sőt, még a pénz áramlását is fokozza.

Majom (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Szerencsés és jó időszak ez számodra, amit eltervezel, azt véghez is viszed. Ezek most nem csak nagy szavak: tényleg bízz a szívedben, az érzéseidben, mert ez hozza el számodra a jó fejleményeket. És bár ez mindig igaz, de most különösen: kerüld a mérgező emberek társaságát. Ismerd fel, ha valaki csak lehúzni próbál. Te csak koncentrálj a jó lehetőségekre!