5 lépés: így készítsd fel a bőröd a hidegre!

3. lépés: Radírozzuk le!

Ebben az évszakban a bőr felső hámrétege gyorsabban elszarusodhat, ezért fontos, hogy megszabaduljunk az elhalt hámsejtektől. Hiszen a sejtek csak így tudnak megfelelően lélegezni, és a hidratáló készítmények is így tudják kifejteni a hatásukat. Használjunk gyengéd hámlasztókat, például egy tonik vagy szérum is megteszi, de akár finom szemcsés radírokat is alkalmazhatunk.

4. lépés: Tegyük ragyogóvá!

Ősszel gyakran tapasztaljuk, hogy a bőrünk fakóbbá, akár kissé színtelenné válik. A legjobb megoldás, ha vitaminokban és antioxidánsokban gazdag termékeket választunk. A ragyogást adó készítmények pedig azonnal új élettel töltik meg a bőrt.

5. lépés: Ne maradjon ki semmi!

Ne csak az arcunkra ügyeljünk a mindennapi rutinnál, hanem óvjuk a szánkat és a kézfejünket is! Az ajkainkat is érdemes hetente egy-két alkalommal átradírozni, és ne feledkezzünk meg az ápoló balzsamokról. Ahogy a kézfejünkre is alkalmazzunk speciálisan erre a területre való krémeket, nem elég a sima testápoló!