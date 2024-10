Itt nagy októberi kínai horoszkóp: meglepő fordulatok tartogat számunkra a Kutya hónapja

Szerencsenapod ebben a hónapban: október 15.

Ló

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Bár a többieknek most alaposan meg kell dolgozni a sikerért, te kivételes helyzetben vagy, ha a Ló jegyben születtél. Valahogy most összeáll a kép, és bármibe is kezdj, gyors sikert érsz el. Örülj a jó sorsodnak, és segíts azoknak, akik most kevésbé szerencsések – így tarthatod magadnál a pozitív energiákat!

Szerencsenapod ebben a hónapban: október 19.

Kecske

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Végre, a dolgaid elkezdenek eredményt mutatni! Szinte épp az utolsó pillanatban, amikor talán már azon gondolkozol, hogy hagyni kellene az egészet, beindulnak a folyamatok, és megérkezik az áttörés az életedbe. Igaz ez a pénzre, kapcsolatokra, személyes célokra, bármire, amibe energiát fektettél az elmúlt időszakban.

Szerencsenapod ebben a hónapban: október 15.

Majom

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Szerencse a pénzügyekben, harmónia a magánéletben – minden okod meglesz az örömre októberben! És bár nem mindenben értenek veled egyet a barátaid, családtagjaid, ha kitartasz a véleményed mellett, akkor be fog bizonyosodni, hogy igazad van. Nyugodtan dőlj hátra, és élvezd ki ezt a nyerő szériát!

Szerencsenapod ebben a hónapban: október 19.

Kakas

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Volt olyan terved, amit elengedtél, amiről lemondtál az elmúlt időszakban, mert úgy hitted, lehetetlen küldetés? Most ideje újból leporolni, mert a Kutya havában váratlan fordulatok jönnek, és lehetségessé válik az is, ami korábban lehetetlennek tűnt! Hálaképpen a szerencsédért segíts valakinek, aki rászorul – ezt üzeni neked a kínai horoszkóp.

Szerencsenapod ebben a hónapban: október 23.

Kutya

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)