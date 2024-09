Beköszöntött a kakas hónapja, szerencsét hoz ezeknek a csillagjegyeknek

A szeptember hónap áldást és hálát hoz sokak számára, mert ez a Kakas hónapja. Ez az állatövi jegy arról ismert, hogy szorgalmas, pontos és kitartó, és kész harcolni az igazáért - írja az Astronet.

Fotó: Pexels

Patkány

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

2024 szeptemberének energiája számodra arról szól, hogy befogadd a benned lévő jót és igazat, és ezt az erőt arra használd, hogy a saját utadat járd. Légy szabad és alakítsd ki a saját szabályaidat! Meg fogsz lepődni, hogy milyen sokan követnek, ha őszintén képviseled a véleményedet. Szerelemben boldogságot, pénzügyekben szerencsét hoz neked a Kakas hónapja.

Szerencsés nap a szerelemnek: szeptember 14.

A barátság szerencsés napja: szeptember 15.

Szerencsés nap a karrierhez: szeptember 27.

Bivaly

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

A szeptemberi kínai horoszkóp szerint most a kezedbe veszed az irányítást, és milyen jól is teszed. Most bizony érdemes a pénzügyekre fókuszálni, mert ez a hónap váratlan nyereséget, plusz pénzt hozhat neked. Párkapcsolatban, házasságban hozhat konfliktusokat ez a hónap: emlékeztesd magad, hogy szeretettel mindent meg lehet oldani.

Szerencsés nap a szerelemnek: szeptember 30.

A barátság szerencsés napja: szeptember 18.

Szerencsés nap a karrierhez: szeptember 15.

Tigris

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tigris, a szeptember nagyszerűen alakul számodra. Ha van/volt elakadás munkahelyi, vagy jogi természetű ügyben, akkor most számolhatsz vele, hogy végre rendeződni fog. Az univerzum erői mindenben támogatnak, mert az egyenes utat választod, és az őszinteség, bátor kiállás most végre elnyeri méltó jutalmát. A Kakas havának elején lehetnek pénzügyi problémáid, de ezek szerencsésen megoldódnak a hónap végére.

Szerencsés nap a szerelemnek: szeptember 29.

A barátság szerencsés napja: szeptember 30.

Szerencsés nap a karrierhez: szeptember 19.

Nyúl

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Végre lesz alkalmad megmutatni magad a világnak! Ne bújj el a lehetőség elől, és hidd el, úgy igazán, hogy valóban megérdemled, hogy felfigyeljenek rád és a teljesítményedre. Lesznek felemelő élményeid is, amikor megtapasztalod az őszinte segítőkészségek, jóságot, és te is segítesz valakinek.

Szerencsés nap a szerelemnek: szeptember 13.

A barátság szerencsés napja: szeptember 20.

Szerencsés nap a karrierhez: szeptember 25.

Sárkány

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)