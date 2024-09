Peter Srámek: "Könnyű dolgom van a lányoknál"

Egyre gyarapszik a rajongótábora, de a növekvő népszerűségtől egyáltalán nem változott meg Peter Srámek: ugyanolyan szerény és kedves mindenkivel, mint a pályafutása kezdetén.

Peter Srámek nincs híján önbizalomnak – Fotó: TV2 / hot! magazin

– Valamilyen szinten biztos vagyok abban, amit csinálok, és próbálom átadni az embereknek azt, ami én vagyok. Ha színpadra lépek, minden megszűnik körülöttem, és csak én meg a közönség vagyunk, akikkel mindig beszélgetek és tartom a kapcsolatot, mert így gondolom helyesnek. Ők mindig mellettem vannak, és minden helyzetben támogatnak, én pedig szeretném viszonozni ezt– kezdte az énekes a hot! magazinnak.

Az előadó egyáltalán nem tartja magát gátlásosnak, és ez igaz az élet minden területére, még a hölgyek meghódítására is – de természetesen minden körülmények között igyekszik úriember maradni.

Szeretem, amikor tetszem a lányoknak. A színpadon kicsit máshogyan néznek rám, ilyenkor pedig azért előnyből indulok, mint egy sima ismerkedésnél. Szerencsére könnyű dolgom van a lányoknál, szerintem azért, mert szeretik a hangomat vagy vonzza őket a kisugárzásom

– árulta el az énekes.

Peter Srámek kimerült

Peter elképesztően kelendő előadó, folyamatosan járja az országot a koncertjeivel, tévés felkéréseknek tesz eleget, és mellette a saját dalait írja. Ennyi teendő mellett kevés ideje marad a pihenésre vagy az utazásra. Az év vége közeledtével ezen is szeretne változtatni.

– A Sztárban Sztár All Stars egész hetes elfoglaltsággal jár. Nincs sok szabadidőm, hiszen mellette még a fellépésekre is járok, ráadásul a stúdiózást sem hagytam abba: novemberben jelenik meg az új lemezem. Érzem már, hogy rám férne a pihenés, hiszen minden eddiginél húzósabb időszakon vagyok túl, de jelenleg nincs lehetőségem erre. Remélhetőleg év elején már több időm lesz, és akkor tudok kicsit magammal is foglalkozni – árulta el Peter.