Felfedte titkát a boszorkány: innen tudhatod, ha elátkoztak

Rengeteg ember hisz a boszorkányságban és gyakran az életében bekövetkező hullámvölgyeknek, vagy épp tragédiáknak is mágiát keres a gyökereiben. Ha valakivel huzamos ideig csak rossz történik, szinte akarva akaratlanul is azt mondja: meg vagyok átkozva. Gyakran az ember anélkül mondja ezt, hogy végiggondolná mit is jelent, de olyan is van, aki azonnal arra gondol, valaki boszorkánysággal valóban átkot szórt a fejére. Kata, aki maga is sokat foglalkozik a természetfelettivel, most egy igazi boszorkányságról rántotta le a titkot a TikTokon, így ha kíváncsi vagy, te is megtudhatod, megátkoztak-e vagy sem.

Boszorkányság: Kata varázslatával megtudhatod, átok ül-e rajtad vagy sem Fotó: pexels.com

Ez bizony boszorkányság

Ahhoz, hogy megtudd, van-e rajtad átok, semmi másra nem lesz szükséged, csak egy lábasra és két szál gyufára.

Tölts meg egy lábast vízzel, majd dobj bele két gyufaszálat!

– kezdi Kata a TikTokon, aki ezután felsorolja, mit jelentenek a gyufaszálak különböző elhelyezkedései. Jó hír, hogy ha nem érintkezik egymással és a lábas falával a két gyufaszál, akkor minden rendben van. Azonban van mitől félned, ha a két szál gyufa a lábas széleivel érintkezik, ugyanis az azt jelenti, hogy van egy ellenséged, aki bizony megpróbált átkot szórni rád. Ha a két gyufaszál V vagy T betűt formál, az sem kecsegtet sok jóval, ugyanis ez azt jelenti, hogy negatív energia vesz körül. Ez valószínűleg nem jelenti azt, hogy egy boszorkány próbál átkot szórni rád, inkább azt, hogy az aurádat rossz energia veszi körül, ami betegségre, szerencsétlenségre utalhat. Ha a két gyufaszál X betűt formál, sajnos megalapozott volt a feltételezésed, ugyanis az egymást keresztező gyufaszálak azt jelentik, hogy valaki megátkozott téged.