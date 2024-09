5 isteni recept, amivel bármelyik férfit le lehet venni a lábáról

Körömpörkölt, pacal, gulyás – ezekkel a kiadós ételekkel garantáltan levehetjük a férfiakat a lábukról, írja a Fanny magazin. Ráadásul ők maguk is szívesen nekiállnak elkészíteni őket!

Pacalpörkölt

Fotó: Mate Krisztian

Hozzávalók (4 személyre):

500 g pacal (előfőzött, felcsíkozott)

50 g füstölt szalonna

1 ek zsír

1 fej hagyma

2 gerezd fokhagyma

1 db paprika

1 db paradicsom

2 tk pirospaprika

1 tk őrölt kömény

1 tk majoránna

3 db babérlevél

200 ml száraz vörösbor

só

bors

Elkészítés:

1. A szalonnát vágjuk apró kockára, a hagymát fokhagymát, pucoljuk meg, és szintén vágjuk kockára, a paprikát, és a paradicsomot mossuk meg és ezeket is kockázzuk fel.

2. Készítsünk pörköltalapot: a szalonnát zsíron olvasszuk, majd adjuk hozzá a hagymát, és kicsivel később a fokhagymát, dinszteljük pár percig, adjuk hozzá a paprikát, ezzel is dinszteljük pár percet, hintsük meg a pirospaprikával, és alaposan keverjük el.

3. Adjuk hozzá a paradicsomot, a felcsíkozott előfőzött pacalt, fűszerezzük sóval, borssal, majoránnával, őrölt köménnyel, keverjük össze, majd öntsük fel a vörösborral, forralkunk rajta egyet, és ha szükséges öntsük fel annyi vízzel, hogy pont ellepje.

4. Lefedve, alacsony lángon gyöngyöztetve főzzük készre, nagyjából két óra alatt. Főzés során ügyeljünk arra, hogy ne párologjon el a folyadék, ezért időnként ellenőrizve pótoljuk, ha kevés.

5. Tálaljuk melegen, friss kenyérrel, de főtt burgonyával savanyúval is kivaló tartalmas fogás azoknak, akik szeretik.

Elkészítési idő: 165 perc

Egy adag: 166 kcal

Tepsis sertésszűz magyarosan

Fotó: Bela Bankuti

Hozzávalók (4 személyre):

500 g sertésszűz

só

bors

2 fej közepes vöröshagyma

5-6 db paprika

3 db paradicsom

1 gerezd fokhagyma

zsír

1 szál szárazkolbász

50 g húsos szalonna

Elkészítés:

1. Hártyázzuk le a szüzet, vágjuk kis ferde szeletekre. Sózzuk, borsozzuk, hagyjuk kicsit állni, míg előkészítjük a zöldségeket.

2. A két vöröshagymát vágjuk kisebb cikkekre, a paprikákat csumázzuk ki, szeleteljük hosszúkás darabokra. a paradicsomot is vágjuk cikkekre. A fokhagymát vágjuk nagyon apróra.

3. Egy tepsit vagy egy lapos, tűzálló tálat kenjünk ki vastagon zsiradékkal, szórjuk bele a hagymát. Erre jön a paprika, a paradicsom és a fokhagyma. Locsoljuk meg egy kis olvasztott zsírral, és forgassuk össze. Sózzuk, borsozzuk.

4. A tetején rendezzük el a feldarabolt szüzet. A kolbászt karikázzuk fel, a szalonnát vágjuk pici kockákra, mindezt szórjuk rá a rakottas tetejére.

5. Fedjük le alufóliával, és süssük 180 fokos sütőben körülbelül 40 percig. Ha letelt az idő, vegyük le róla a takarást, és pirítsunk rá magasabb hőmérsékleten 10-15 percig. Párolt rizs illik mellé.

Elkészítési idő: 85 perc

Egy adag: 450 kcal