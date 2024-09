Üzen az univerzum: ennek a 3 csillagjegynek pénz üti a markát

A Merkúr kapcsolja össze, harmonizálja az értelmünket és az érzéseinket, s egyben a kommunikáció és a pénz bolygója is. A Szűz jegyébe lépve zseniális ötleteket ad, hogyan juthatsz több bevételhez. Ennek a 3 csillagjegynek viszont biztosan pénz áll a házhoz, te is a szerencsések közé tartozol?

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

Oroszlán

A Merkúr elhozza számodra azt a lehetőséget, hogy ismét tárgyalhass a fizetésed kapcsán. Megemelkedik a rendszeres jövedelmed, hiszen végre kiállsz magadért. Szerencsés időszak ez számodra. Igenis mondd ki őszintén, mennyi az az összeg, amit érsz. A bankszámládon meg csak hadd pörögjenek a tízezrek, a százezrek. Ha okosan szabod meg a feltételeket, végre lesz miből félretenni.

Nyilas

Számodra is kedvező ez az időszak. A pénz téged is megtalál, valamilyen váratlan módon. Ezen ne is gondolkodj. Ha pedig most gondolkodsz ingatlan eladásban, vagy kiadásban, akkor az égiek azt is támogatják. Nagyobb összeg kerül a családi kasszába, mint gondolnád. Így tervezheted a jövőt, hogyan tovább. A Merkúr energiái végig segítik a folyamatot.Minden tárgyalás könnyed és pontos lesz. Igazi örömben lesz részed.

Vízöntő

Józanságot és gyakorlatiasságot nyújt számodra a Szűz jegyében a Merkúr. Ambiciózus leszel, és hihetetlen jó ötleteid lesznek. Már most lehetőséged lesz belekezdeni valami új dologba, ami bizony pénzt hoz a házhoz. Rajtad múlik, hogy a későbbiekben mennyire lesz virágzó, amit teszel. Igazi lépésekre van most szükség, de az anyagiak miatt nem kell aggódni. Összefog az univerzum, ha végre komoly energiákat teszel bele abba, amiben hiszel.