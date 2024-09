Kiömlött az olaj? Ezekkel az alapanyagokkal percek alatt feltakaríthatod!

Nincs is annál rémesebb, amikor véletlenül feldől a műanyag flakon és kiömlik az étolaj, esetleg leesik az olívaolajos üveg és mindent beborít a tartalma - kész rémálom feltakarítani utána! Szerencsére léteznek olyan szuper szerek, amelyekkel könnyedén felszedhetjük a földről vagy a padlóról a sikamlós anyagot. További jó hír az, hogy ezek nagy eséllyel mindenki konyhaszekrényében megtalálhatók: a Mindmegette nemrég ezeket az alapanyagokat sorolta fel.

Így takaríthatod fel könnyedén a kiömlött olajat / Fotó: Unsplash.com

Megszokásból valószínűleg a papírtörlőért nyúlsz, ha kiömlik az olaj, ám ha ezt a módszert választod, számíts arra, hogy vékony olajréteg marad a felületen. A megoldás ezért valamilyen nedvszívó granulátum használata – például a liszt vagy a kukoricakeményítő tökéletesen megfelel. Ezeknek a keményítőtartalma ugyanis magához vonzza a folyadékot. A búzalisztben lévő glutén ráadásul még inkább az olajhoz tapad és felszívja azt, így még egyszerűbb a dolgod.

Ha legközelebb kiömlik az olaj, egyszerűen szórj rá lisztet vagy kukoricakeményítőt, hagyd állni néhány percig, majd söpörd fel az olajjal átitatott szemcséket.

A liszten és a kukoricakeményítőn kívül más konyhai alapanyag is megbirkózik az olajszennyeződéssel. A só és a szódabikarbóna is jó választás, hiszen a sóvegyületek nem oldódnak fel az olajban, így ezek is magukba szívják az olajat és megőrzik szemcsés szerkezetüket is.