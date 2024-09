Kiderült a titok: így készül a tökéletes Gundel-palacsinta

Magyarország mindig is erős volt az édességei terén, mégis az egyik legnépszerűbb finomságunk nem más mint a Gundel-palacsinta, amelyet elsőként Gundel Károly készített el a 20. század derekán. A legenda szerint a recept ötlete Márai Sándor feleségétől Matzner Lolától származott, ezt építette be az így is jelentős életművébe Gundel Károly, aki világhírű szakács, étteremvezető és gasztronómiai könyvek szerzője is volt. A Gundel-palacsinta titkának a család azt tartja, hogy már lassan egy évszázada az eredeti recept alapján készítik el, míg más országokban és éttermekben apróbb változtatásokkal tálalják ezt az édességet. De lássuk, hogy hogyan készül az eredeti és utánozhatatlan Gundel-palacsinta.

Az egyik, ha nem a legnépszerűbb magyar édesség a Gundel-palacsinta /Fotó: gundel.hu

HOZZÁVALÓK 20 DARABHOZ

8 db tojás • 300 g liszt • 750 ml tej • 300 g vaj • csipet só és vaníliás cukor • 400 g dió • 240 g kirstálycukor • 160 ml víz • 20 g mazsola • csipet fahéj • reszelt narancs- és citromhélj • 400 g étcsokoládé • 400 g tejszín • 50 ml rum

Elkészítésében a Gundel Étterem nyújt segítséget

1. Lépés

A tojást, a tejet, a cukrot és a sót keverjük el egy habverővel, adjuk hozzá a lisztet és keverjük el csomómentesre. Szódavízzel állítsuk be a tészta sűrűségét – leginkább híg tejföléhez hasonlítson –, majd fél órán keresztül pihentessük.

2. Lépés

Egy kiolajozott, kb. 20 cm átmérőjű palacsintasütőt hevítsünk fel, öntsünk bele kb. 1/3 csészényi tésztát úgy, hogy az egyenletesen bevonja a serpenyő alját. Kb. 20 másodperc sütés után a palacsintát fordítsuk meg és süssük készre.

3. Lépés

A diót szárazon pirítsuk meg, majd a felét daráljuk finomra, a másik felét pedig durvára. Öntsük össze a többi hozzávalót, forraljuk fel, majd forrázzuk le vele a diót.

4. Lépés

A tejszínt kezdjük el melegíteni, adjuk hozzá a csokoládét és olvasszuk fel benne (óvatosan, figyeljünk, hogy ne forrjon fel), majd keverjük simára és adjuk hozzá a rumot.

5. Lépés

A palacsintákat a diótöltelékkel töltsük meg és feltekerjük. A két végét levágjuk, ezekre a tálaláskor nem lesz szükség, nyugodtan megehetjük. A feltekert palacsintát két részre vágjuk, tálaláskor három tekercs kerül a tányérra, így valójában mindenki 1,5 palacsintát kap. Tálaljuk csokoládészósszal és hintsük meg porcukorral - olvasható a Gundel étterem ajánlásában.