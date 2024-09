Egy elvált anya vallomása: "A barátom 19 évvel fiatalabb nálam, ilyen egészséges kapcsolatom még sosem volt"

Napjainkban egyre hétköznapibbá válik az extrém korkülönbség a párkapcsolatokban. Bár a fiatalabb nő érett, idősebb férfi felállás szinte már természetes, még mindig akadnak, akik furcsálló pillantásokat vetnek az olyan párokra, ahol a férfi jóval fiatalabb a hölgy partnerénél. Pedig mindenkinek ugyanannyi joga van a szerelemhez és a boldogsághoz, még ha azt egy másik generációjú emberrel is találta meg. Ilyen kapcsolatban van a 46 éves Jane Hocking is, aki a 27 éves párjával boldogabb mint valaha, és nem is titkolja, hogy őt is megfiatalítja ez a szerelem.

A korkülönbség ellenére nagyon egészségesnek tartja a kapcsolatát Jane /Fotó: Unsplash.com/Illusztráció

Jane párkapcsolati szakértőként első kézből tapasztalta meg a korkülönbség előnyeit és hátrányait is, amiket megosztott az Uniladdel.

46 éves elvált anyuka vagyok, aki 3 év után először most kezdett el randevúzni. Próbáltam 40-es és 50-es férfiakkal is találkozgatni, de mindig csúnya vége lett. Így hát megragadtam a lehetőséget és randevúzni kezdtem a húszas éveik végén és a 30-as éveik elején levő férfiakkal. Végül váratlanul kapcsolatba kerültem egy 27 éves férfival, akivel az eddigi legjobb és legegészségesebb a kapcsolatom

- kezdte beszámolóját Jane, akinek a felnőtt lánya például majdnem annyi idős, mint a mostani párja.

Jane és a kapcsolata bár sok rosszalló pillantást kap, nem érzi ezeket támadásnak, az viszont rettenetesen bántja, amikor "pumának" nevezik. Ezt általában olyan jócskán 40 feletti nőkre szokták mondani, akik fiatalabb férfiakra "vadásznak", ezáltal pedig azt a pejoratív sztereotípiát erősítik, mintha egy idős nő csak a szex miatt lehetne egy fiatalabb férfivel.

Zavar, amikor pumának neveznek. Ezzel azt sugallják, mintha a férfiak iránti érdeklődésem valami nevetséges vagy ragadozó jellegű dolog lenne. Emiatt sokszor szorongtam, hogy vajon baj van-e azzal, ha középkorúként így keresek társat? Végül arra jutottam, hogy csak túl érzékeny vagyok

- árulta el a hölgy a lapnak. Hozzátette -