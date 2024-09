Ez a három csillagjegy úgy érzi: folyamatosan félreértik őt

Ugye te is találkoztál már olyan emberrel, akiről elsőre egész más képed alakult ki, mint amilyen valójában? Aki akkor mutatta meg az igazi arcát, amikor közel kerültél hozzá – hogy aztán te is bizonygathasd később másoknak: ő nem is olyan, mint amilyennek a legtöbben hiszik... Nos, van három csillagjegy, aki úgy érzi: az egész világ félreérti őket, senki sem ismeri, ismerheti meg őket igazán – vagy legalábbis nem egykönnyen. Hogy kik ők? Most eláruljuk a titkot!

Vajon mely csillagjegyeket ismerik félre a legtöbben? Fotó: New Africa / Shutterstock

Ők a legfélreértettebb csillagjegyek

Skorpió

Aligha meglepő, hogy a rejtélyes Skorpió felkerült erre a listára. Alighanem e jegy szülöttei pontosan tisztában vannak vele, mennyire félreértik, félreismerik őket. De a Skorpiót ez nem is zavarja különösebben: úgy van vele, hogy minek erőlködjön? Majd az a szűk réteg megérti, akit közel enged magához. A többi pedig így járt... Ő az, aki nehezen nyílik meg, mert attól tart, ha ezt megteszi, kockáztatja a saját épségét. Épp ezért ha úgy érzed, megértesz, igazán ismersz egy Skorpiót, légy hálás: a kiválasztott kevesek közé tartozol.

Bak

A Bakról mindenki azt hiszi: túlságosan gyakorlatias, túlságosan rideg – kiváltképp, ha tanácsokat osztogat. Ez azonban rettenetesen fáj neki, ugyanis akiket közel érez magához, azokat rettenetesen szereti, és épp ezért igyekszik segíteni e keveseknek oly nagy lelkesedéssel és hevülettel, amit mások inkább távolságtartó kioktatásnak hisznek. Emiatt érzi úgy sokszor: egyike a legfélreértettebb jegyeknek.