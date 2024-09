Párja segítségével fogyott le Andrea: jobban érzi magát, mint valaha

„Meg kell találni, mi passzol hozzád”

Andrea fiatal éveiben súlyos betegséggel küzdött, talán emiatt is alakult ki az a filozófiája, hogy olyan dolgokat választ magának, ami örömet és jó érzést okoz számára. Ez igaz az étkezésre is, hiszen figyel arra, hogy mit eszik, de normális keretek között. És érvényes ez arra is, hogy milyen sportot űz. Az egyik kedvenc időszaka az volt, amikor a táncban találta meg a mozgás örömét, és ezzel tartotta magát karban.

– Egyszerre salsáztam, zumbáztam és társastáncoltam – idézi fel a korábbi éveket. – Szerintem nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja azt a sportot, ami kedvére való, ami passzol hozzá, és ne erőltessen magára olyat, amit nem szeret. Nem vagyok bölcs, de magamon tapasztaltam, hogy milyen sokat jelent ez. Annál rosszabb nincs, mint amikor kínkeservesen kell magad rávenni, hogy elmenj sportolni. Én imádtam a táncos órákat. Ráadásul, azóta, ha bármilyen alkalom van, akár egy esküvő, akkor merek táncolni.