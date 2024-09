Fogyókúra: Bódi Guszti és Margó búcsút intettek a tradicionális cigány ételeknek

A cigányok legfőbb étele a nokedli. Ha egy lányt férjhez akarnak adni, a vőlegény első kérdése, hogy a lány tud-e nokedlit szaggatni. Ha a válasz igen, akkor mehet a frigy. Ennek fényében tessék elképzelni, hogy Gusztival egyetlen falat nokedlit sem ehetünk. Ahogy fehér kenyeret sem. Azt szerintem évek óta nem ettem... Még sincs hiányérzetem! Megy az idő, rohan el felettünk. Gusztival a fiatalkorunkat elvitte a szegénység és az is, hogy fiatalon házasodtunk. Most végre úgy élünk, hogy nem kell nélkülöznünk és nagy család vesz minket körül. Ha mi most megengednénk magunknak, hogy kövéren, mindenféle betegséggel feküdjünk délutánonként a tévé előtt, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem sokáig élvezhetjük a munkánk gyümölcsét.