Garantáltan a Szent István Nap közönségének kedvence lesz az idei Sós sétáló sütemény – videó

Az ásotthalmi Kézműves Varga Pékség a kezdetek óta a naturális pékáruk iránti elkötelezettség jegyében végzi tevékenységét: termékeik mentesek az ember által manipulált anyagoktól, adalékanyagoktól és a margarintól is. A péksütemények előállítása során kizárólag vajjal dolgoznak, a felhasznált töltelékeket és lekvárokat maguk készítik el, sőt, a gabonát is saját, házi malmukban őrölik. A kézműves pékség 2022-ben indult először a Magyar Pékszövetség Szent István-napi kenyérversenyén, ekkor az Innovatív Kenyérnek és az Édes, vajas sétáló süteménynek járó első díjat is nekik ítélte a szakmai zsűri.

Az idén a Pásztor reggeli elnevezésű alkotásukkal nyerték el a Sós sétáló fődíjat, amely hiánytalanul teljesíti a versenykritériumokat: egy sós ízvilágú, könnyen szállítható és fogyasztható, dekoratív megjelenésű süteményt kóstolhat meg ezúttal a Szent István Nap ünnepségsorozat közönsége.

A francia croissant vajas, lágy íze, a házi juhtúró, sonka és lilahagyma tökéletes harmóniát alkot ebben a termékben. A croissant szegedi paprikával színezve egy különleges textúrát, küllemet és ezzel együtt kiváló zamatot ad

– tudhatjuk meg Tanács Andrástól, a győztes Sós sétáló sütemény megálmodójától.

A Pásztor reggelit augusztus 18-a és 20-a között a Magyar Ízek Utcájában is megkóstolhatják a Magyarország születésnapját ünneplők. Ugyanitt várja az érdeklődőket az idei nyertes Szent István-napi kenyér és Innovatív Kenyér is, amelyek szintén nagy kedvenccé válhatnak.

A Tanács Andrással és Varga Ferenccel készített videós interjú az alábbi hivatkozásra kattintva tekinthető meg: