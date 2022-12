Próbálj meg két perc alatt összehozni egy kamuposztot! Új közösségi oldal rántotta be a fiatalokat

A fiatalok először a Twittert és a Facebookot, aztán az Instagramot is elhagyták, hogy újabb, trendibb közösségi felületeket keressenek maguknak. Noha mostanában épp a TikTok pörög – ahol sajnos a sok jópofa kihívás mellett több veszélyes trend is terjed a tinik körében –, lassan már a rövid videókról szóló felület sem lesz nekik elég trendi. De hol vannak azok, akik már onnan is továbbálltak? Nos, a legtöbben egy 2020-ban, Franciaországból hódító útjára indult platformon kötöttek ki.

Eleged van a beállított fotókból és a műposztokból? Van egy jó hírünk! Fotó: Pixabay

Elegük lett a kamuposztokból

Sokan felismerték, mennyire ciki, hogy a közösségi oldalakon beállított, agyonretusált, túlfilterezett fotókkal és videókkal találkozni szinte kizárólag, és hiába a néhány sminkmentes fotó, ezek is beállítottak, mesterkéltek. Na de mit tud ez az új felület, a BeReal, amit a többi nem?

A felhasználó minden nap egy véletlenszerű időpontban kap egy értesítést a telefonján, amit követően két perce van készíteni egy képet az előlapi és hátlapi kamerájával. Az értesítés mindenkinek egyszerre megy ki, szóval ideális esetben amint elkészült a kép, láthatni, hogy a nap azon szakaszában éppen hol és mit csinálnak a barátok. Ha a képet nem sikerül elkészíteni a kétperces időkereten belül, arról értesítést kapnak az ismerősök.

A "szabályok" célja, hogy a többi applikációval ellentétben, ezen a platformon valós és élethű képeket osszanak meg az emberek a beállított és retusáltak helyett. Emellett nem is vesz el olyan sok időt, hiszen egy nap csupán egyszer görgeti végig mindenki, míg megnézi barátai posztjait.