Sosem hitted volna: hét ok, amiért érdemes kókuszt fogyasztani

Az egzotikus gyümölcs, és annak felhasználásával készült készítmények rendszeres fogyasztása nemcsak az érzékszerveinket kényezteti: szervezetünkre gyakorolt pozitív hatásai az egészségünket is fokozzák. A kókusz jellegzetes ízét egyesek imádják, míg mások túl intenzívnek tartják, de a gyümölcs jótékony hatásait senki sem vitathatja. Annak ellenére, hogy hazánkban is könnyedén beszerezhető a kókuszdió, leginkább a termés különféle formái, például a reszelék, a csomagolt szeletek, a kókuszolaj, kókuszvíz és kókuszital népszerűek. Mindegyiket érdemes a konyhában tartani, hiszen a kutatások szerint általános egészségügyi előnyei mellett vértisztító, antibakteriális és rákellenes, és a vércukorszintre és a szívre is pozitívan hat – írja a Fanny magazin.

A kókusz egészségesebb, mint hinnéd! Fotó: Pexels

7 érv a kókusz mellett

Értékes forrás

A gyümölcsben az immunrendszert és általános egészséget támogató E- C- és többféle B-vitamin is megtalálható, ezen kívül kalcium, foszfor, illetve a kókuszvízben olyan elektrolitok is, mint a kálium, nátrium, magnézium. Utóbbiak segíthetnek fenntartani a hidratáltságot és az elektrolit-egyensúlyt, ami a szervezetünkben található sók, savak és bázisok harmóniáját jelenti, és ami nélkülözhetetlen az izom- és idegrendszeri működés szempontjából.

Kórokozók ellensége

Vírus- és baktériumölő, emiatt a megfázásos időszakban is segítségünkre lehet a tünetek enyhítésében. A kókuszolajban laurinsav és kaprilsav van, ami erős gombaellenes hatással bír, ezért a Candida-fertőzéssel küzdők is biztonsággal fogyaszthatják a gyümölcsöt és a belőle készült termékeket.

Vércukor-szabályozó

Magas rosttartalma a vércukorszintre nézve előnyös. A rostok ugyanis lassítják a cukor felszívódását, csökkentik a vércukorszint gyors emelkedését, ezzel pedig folyamatos energiát biztosítanak.

Csonterősítő

A kalciumdús kókusz húsának fogyasztása a fogak és csontok egészségét is támogatja, továbbá a csontritkulás kialakulásának esélyét is csökkentheti. Kismamáknak és gyerekeknek is remek nassolnivaló lehet.

Emésztés-elősegítő

Rostokban gazdag, ezáltal segíti az emésztést, tisztítja a beleket és támogatja a bélmikrobiomot. Tápláló, ugyanakkor könnyebben emészthető a belőle készült tej, tejszín és joghurt, melyek a laktózérzékenyek és vegánok számára is kiváló alternatívák lehetnek. A kókuszzsír a sütéshez is ideális: jó hatással van a szív- és érrendszerre, akár fel is válthatjuk vele a napraforgóolajat. Gyorsíthatjuk az emésztést, ha natúr joghurtba kókuszreszeléket szórunk, a rostoknak köszönhetően hamarabb jelentkezik jóllakottságérzet is.