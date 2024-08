Búcsúztasd egy fergeteges kerti partival a nyarat! Szuper recepteket adunk hozzá

Csirkés BLT-szendvics Fotó: Mindmegette

1 óra, 4 személyre

Hozzávalók:

200 g szeletelt bacon

500 g csirkemellfilé

1 tk kakukkfű

½ tk rozmaring

só

frissen őrölt fekete bors

1 tk dijoni mustár

2 ek olívaolaj

2 gerezd fokhagyma

500 g paradicsom

2 fej salátaszív

8 szelet amerikai szendvicskenyér

2 ek majonéz

1 A baconszeleteket terítsük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, takarjuk le egy másik darab sütőpapírral, majd helyezzünk rájuk egy hasonló nagyságú tepsit nehezékként, hogy a bacon a sütés közben ne kunkorodjon fel. Süssük a 150 fokra előmelegített sütőben 20 percig, majd tegyük félre az így kapott baconcsipszet.

2 A csirkemellet vízszintesen vágjuk ujjnyi vastag darabokra, szórjuk meg a kakukkfűvel és a rozmaringgal, sózzuk, borsozzuk meg, majd egy konyhai ecsettel egyenletesen kenjük meg minden oldalukat a mustárral. Hevítsük fel egy serpenyőben az olajat, tegyünk bele 1 gerezd megtisztított, egészben hagyott, egy kés lapjával megroppantott fokhagymát, és süssük benne aranyszínűre a csirkemellek mindkét oldalát.

3 Közben tisztítsuk meg a paradicsomokat, majd vágjuk mindet vékony szeletekre. Mossuk meg, és csepegtessük le a salátát. A kenyérszeleteket pirítsuk meg, 4 db egyik oldalát dörzsöljük be 1 gerezd megtisztított fokhagymával. Tegyünk rá 1-1 salátalevelet, ízlés szerint baconcsipszet, majd 1-1 db csirkemellet, paradicsomszeletet és még egy salátalevelet. A maradék kenyérszeletek egyik felét kenjük meg majonézzel, majd ezzel fedjük be a szendvicseket.

Tépett húsos tortillatekercs

Tépett húsos tortillatekercs Fotó: Mindmegette

5 óra + pihentetés, 4 személyre

Hozzávalók:

A húshoz:

1 kg egész tarja

1 ek zsír2 tk fokhagymapor

1 tk őrölt római kömény

1 tk őrölt kömény

1 tk Cayenne-bors

1 ek füstölt paprika

1 ek só

1 ek barna cukor

100 ml frissen facsart narancslé

A mártáshoz:

A mártáshoz: 1 ek barna cukor

½ ek mustár

200 g ketchup

25 ml fehérborecet

150 ml narancslé

Az összeállításhoz:

Az összeállításhoz: 2 db paradicsom

1 fej lila hagyma

300 g csemegeuborka

4 db tortillalap

250 ml cheddarszósz

1 A tálalás előtti napon a tarját kenjük be a zsírral. Keverjük össze egy kis tálban a száraz fűszereket, adjuk hozzá a sót és a cukrot, majd ezzel dörzsöljük be a hús minden oldalát. Csomagoljuk be a tarját egy darab folpakba, és tegyük a hűtőbe 1 éjszakára.

2 Másnap csomagoljuk ki a húst, tegyük egy magas falú tepsibe, öntsük mellé a narancslét, takarjuk le egy darab alufóliával, és süssük a 180 fokra előmelegített sütőben 30 percig. Ezután mérsékeljük a hőt 150 fokra, és süssük további 3 óra 30 percig. Időnként fordítsuk meg a tarját, és locsoljuk meg a szafttal. Végül vegyük ki a húst a sütőből, helyezzük egy tálcára, majd 2 db villával bontsuk szálakra, és tegyük félre.

3 A mártáshoz a visszamaradt szaftot hagyjuk kissé hűlni, merjük le a tetejéről a felesleges zsiradékot, majd öntsük egy lábasba, és közepes lángon melegítsük fel. Közben adjuk hozzá a cukrot, a mustárt, a ketchupot, a fehérborecetet és a narancslét, majd főzzük addig, amíg a mártás sűrű lesz. Ekkor adjuk hozzá a tépett húst, alaposan keverjük össze, és vegyük le a tűzről.

4 Mossuk meg a paradicsomokat, és vágjuk apró kockákra. Tisztítsuk meg a hagymát, csepegtessük le az uborkát, és ezeket is vágjuk apróra. Terítsük ki a tortillalapokat, és kenjük meg az alsó felüket a cheddarszósszal. Halmozzunk rá egy-egy adagot a tépett húsból és a feldarabolt zöldségekből. Tekerjük fel szorosan a tortillát, majd száraz serpenyőben pirítsuk körbe. Fogyasztásig becsomagolva, hűvös helyen tároljuk.