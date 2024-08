Üzen az univerzum: a szeptember sorsfordító lesz a csillagjegyeknek

IKREK szeptemberi horoszkóp

Egy hónapnyi Merkúr retrográd után a szeptember lehetővé teszi, hogy lassan visszatérj a szokásos áramlásodhoz és működésedhez. Szereted az állandó változást és a mentális stimulációt, de vigyázz, nehogy túlterheld magad. Az Uránusz és a Plútó korai retrográd elmozdulásai arra késztetnek, hogy újra kapcsolatba kerülj tudatalattiddal. Lehetővé teszik, hogy jobban megértsd, mi vonja el a figyelmedet attól, hogy olyan életed legyen, amelyet élvezel, miközben a mentális egészséged is előtérbe kerül. Az újhold és a holdfogyatkozás arra kényszerít, hogy átgondold, hogyan tudod összhangba hozni a munkát és a magánéleted, mert bizony meg kell találnod az egyensúlyt. Szerencsére a Mérleg időszaka rohamos közeledtével könnyebb lesz felismerni, mire van szükséged a nagyobb harmóniához, hogyan rangsorolhatod a feladataidat, miközben biztosítja, hogy továbbra is tiszteletben tartsd a vágyaidat. Dolgozz keményen, játssz keményen, de ne érezd úgy, hogy mindig a szükségleteidet kell a vágyaid elé helyezned.

RÁK szeptemberi horoszkóp

A szeptember tele van szemet nyitó élményekkel számodra, Rák. Két bolygó, az Uránusz és a Plútó retrográd, ez az utolsó teszt, amivel tanulhatsz a kapcsolatok múltbeli hibáiból, és fejlődhetsz ezen leckék segítségével. Ha a Mars beköltözik a jegyedbe, könnyű lesz magadban rendet tenni. A kihívás része az lesz, hogy bevalld magadnak - és másoknak is - az új határaidat és elképzeléseidet arról, mit szeretnél befejezni és mit szeretnél a továbbiakban is folytatni az életedben. Lehet, hogy van némi feszültség benned és körülötted, de a Mérleg-szezon segíteni fog abban, hogy megtaláld a belső középpontod, hogy tiszteletben tartsd mások érzéseit, miközben emlékezteted őket arra, hogy neked is vannak érzéseid, és megérdemlik a tiszteletet. Ne térj ki a konfrontáció elől, ne kerüld a feszült beszélgetéseket sem, állj ki az igazadért. Meg fogsz lepődni, milyen sokan állnak majd melléd!

OROSZLÁN szeptemberi horoszkóp

Szeptember előrehaladtával talán már más utakra szeretnél tévedni. Ennek a hónapnak a nagy részét azzal töltöd majd, hogy a munkádra, a kívánt karrieredre és a pénz be- és kiáramlására összpontosítasz. A szeptember 2-i újhold középpontjában is a pénz áll, ami téged szolgál, és amit értékelsz. Ez azt is jelenti, hogy új szakmát, új munkahelyet keresel. A csillagok viszont azt kérik, ne vágj bele azonnal valami újba - talán az a legjobb, ha a szeptembert csak tervezgetéssel és stratégiák készítésével töltöd. Bár nem a türelmedről vagy híres és azonnali változást szeretnél, ám akkor jársz jól, ha tervezel. A Mérleg időszak közeledtével összpontosíts arra, hogy mit kell még tanulnod, és milyen beszélgetésekre van szükséged ahhoz, hogy kitöltsd a réseket. Rengeteg lehetőség van a változásra, de hajlandónak kell lenned beismerni, hogy nem biztos, hogy mindenre van válaszod, és útmutatást kell kapnod ott, ahol szükség van rá.