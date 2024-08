Földre szállt angyalok? Ezt a három csillagjegyet szeretik a legtöbben

Korábban már bemutattuk, kik azok, akiket a horoszkópjuk alapján a legtöbben gyűlölnek. Most azonban fordítsuk meg a helyzetet, és lássuk, kik állnak a népszerűségi lista élén! Csillagjegyük alapján leplezzük le a legnépszerűbb embereket!

Vajon kik a legnépszerűbb csillagjegyek? Fotó: Pixabay

Ők a legkedveltebb csillagjegyek

Nyilas

Az örökké Nyughatatlan, mindig új kalandokat kereső Nyilas optimizmusa bizony ragadós, és ezt tudják a körülötte élők is! Ráadásul uralkodó bolygójának, a Jupiternek köszönhetően szerencsés is, és ez a szerencse bizony átsugárzik a környezetére is. Ráadásul mivel oly karizmatikus, ha elég időt töltesz egy Nyilas társaságában, bizony a pohár nálad is inkább félig tele lesz, mintsem fordítva.

Rák

Aligha meglepő, hogy a gondoskodó és érzékeny, érzelmes Rák ott van a legkedveltebb jegyek közt: ha valami bajod van, e csillagjegy szülöttei nem csak ott teremnek melletted, de rögtön átveszi az uralmat felettük az anyai ösztönük, így nem csak meghallgatják, de át is érzik a problémáidat. Noha egyesek szerint túlságosan is érzékenyek, ez csak azért van, mert mindenki érzelmeit magukénak akarják tudni és átélni, átérezni. Nézd el nekik ezt a kis hibát azért a törődésért cserébe, amit nyújtanak neked, ha arra kerül a sor!