Szerelmet ígérnek a csillagok augusztusra: ezek a jegyek találnak rá a boldogságra

Nyakunkon az augusztus, vele együtt pedig nem csak egy új hónap érkezik, de új lehetőségeket is kapunk az univerzumtól a boldogságra. Lássuk, a szerelem terén mit ígérnek a csillagok: elhoztuk olvasóinknak az augusztusi szerelmi horoszkópot!

Vajon kinek ígér szerelmet a horoszkóp? Fotó: Bors

Augusztusi szerelmi horoszkóp

Kos

Az Oroszlán hava szenvedéllyel tölt el és ötleteket is ad ahhoz, hogy miként pezsdítsd fel a szerelmi életedet. Kiváltképp az augusztus 4-ei újhold lesz a segítségedre abban, hogy egy szexi lépéssel kizökkentsd a kapcsolatodat a túlságosan is megszokott egyensúlyából, ha pedig szingli vagy, épp itt az ideje, hogy esélyt adj valakinek! Magabiztosságodat az univerzum garantáltan jutalmazza. Ugyanakkor a retrográd Merkúr miatt – mely épp ekkor kezdődik – légy különösen körültekintő a randi leszervezésében! A Vénusz, a szerelem bolygója pedig augusztus 29-én lesz a segítségedre: ha esetleg korábban a hátráló Merkúr miatt valamilyen viszályt éltetek át a pároddal, itt a lehetőség elsimítani azt.

Bika

Könnyen lehet, hogy múltad egy darabja visszatér augusztusban, hogy kísértsen téged. Ezt kihasználva vagy egy kis mókában lehet részed, vagy pedig lezárást kaphatsz. Augusztus 22. után a Szűz hava veszi át az uralmat az életed felett, részletorientáltsága pedig arra késztet, hogy fordíts nagyobb figyelmet a vágyaidra. Noha általában az "egyszerűség gyönyörködtet" elvét vallod, most arra késztetnek a csillagok, hogy picike pezsgést vigyél a szerelmi életedbe és új dolgokat próbálj ki. Ne habozz!

Ikrek

Ebben a hónapban elengedhetetlen, hogy a szerelmeddel nyíltan megbeszéljetek mindent: a kommunikáció lesz a kulcs, a hátráló Merkúr ugyanis a félreértések veszélyét hordozza magában. A Mars egész hónapban a jegyedben tanyázik, emiatt különösen szenvedélyesnek érezheted magad, főként 14. körül, amikor a tettre kész bolygóhoz még a szerencsés Jupiter is csatlakozik. Az augusztus 19-ei telihold pedig arra sarkall, hogy kipróbálj olyan dolgokat is, amit korábban nem, és vállald be a járatlan utakat a romantika terén is.