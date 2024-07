Erre is lehet majd fordítani

Jó hír, hogy a melegvíz-rendszer és gázfűtésrendszer korszerűsítése mellett bekerült a támogatható tevékenységek közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése is. A műanyag szerkezetű nyílászáró mellett a fa szerkezetű nyílászárók beszerelése is támogatott, sőt az EPS hőszigetelés mellett a kőzetgyapot hőszigetelés is a támogatott építési anyagok közé került - írja a Fanny magazin.

Most megéri felújítani: így juthatsz extra milliókhoz hozzá Fotó: lassedesignen / Shutterstock

Beszámít az önerőbe

A beruházás költségvetésének maximuma legfeljebb 7 millió forint lehet, amelynek egy része vissza nem térítendő támogatás, egy része pedig kamatmentes hitel. Tehát a hitelhez önerő is szükséges: a maximális beruházás esetén 1 millió forint saját megtakarítással kell rendelkezni. A saját forrásba pedig beszámíthatóvá vált a lakástakarék-pénztári megtakarítás is.

Csökken a törlesztő!

A futamidőt a korábban tervezett 8 évről a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 évre emelték. Ennek következtében a havi törlesztőrészlet 25-36 ezer forintról 14-25 ezer forintra csökkent.

Számoljunk az életkorral!

Az igénylő a kölcsön lejáratakor még nem töltheti be a 75. életévét, így ha kihasználjuk a teljes futamidőt, akkor 63 éves kor előtt kell beadnunk az igénylést. Másik feltétel, hogy a jövedelme elegendő legyen a kölcsön törlesztőrészletének fedezetére. Ha nem felel meg az előírásnak, bevonhat egy adóstársat, aki teljesíti az életkori és jövedelmi feltételeket.

A vége a lényeg

A 30 százalékos energia-megtakarítást nem kötelező a támogatásból elérni, hiszen ezt az el nem számolható, saját forrásból kialakított korszerűsítésből is elérhetjük. Javasolt viszont legalább 40 százalékos energetikai javulást elérni, mivel ezáltal további 5 százalékkal növelhető a támogatás mértéke.

Ez jó hír a családoknak

A vissza nem térítendő támogatás arányának megállapításához a keresők jövedelme mellett a lakásban élők számát is figyelembe veszik. Ez azt jelenti, hogy a bevételt a keresők és az egy háztartásban élő, eltartott gyermekek létszámával kell osztani.

Az igénylés menete

Első lépésként ellenőrizzük, hogy a ház építési engedélyének időpontja 1990. december 31. előtt van-e rögzítve. Ráépítés, bővítés vagy átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít.