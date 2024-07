Így csináld a dinnyediétát: 1 hét alatt 4 kilótól is megszabadulhatsz

A dinnye nagy része víz, és a cukortartalmától sem kell félni: 1 csésze mindössze 6 gramm cukrot tartalmaz. Ráadásul ha dinnyét eszel, azzal csillapítod az édesség utáni vágyat, így nem fogsz nassolni mellette. Ha mindez nem lenne elég, a kalóriatartalma elenyésző, így egy hatalmas szelet dinnye sem rontja el a diétádat és még jóllakottnak is érzed majd magad. Sőt: ha elég dinnyét eszel, felpörgetheted vele az anyagcserédet rosttartalmának köszönhetően. Emellett persze rendkívül jó hatással van az immunrendszerre is, hiszen tele van értékes ásványi anyagokkal és vitaminokkal. Egy hét alatt akár négy kilótól is megszabadulhatsz a dinnyediétával - írja a dietaesfitnesz.hu.

Fotó: Pixabay

Így csináld a dinnyediétát:

1. Fázis

1-2 napig csakis dinnyét egyél - ez elsőre lehet, hogy szigorúnak hangzik, de a benne lévő rost- és víztartalom segít abban, hogy ne legyél farkaséhes. De nagyon fontos, hogy mellette elegendő mennyiségű folyadékot is igyál, lehetőleg szénsavmentes ásványvizet vagy zöld teát. Kerüld a kávét és az alkoholt.

2. Fázis

A második szakasz lényege, hogy három napon keresztül egy fő étkezést helyettesíts csak dinnyével. A legjobb, ha ez az ebéd vagy a vacsora, és a nap többi részében is alacsony kalóriatartalmú ételeket eszel. Míg az első fázisban a hasad laposabb lett, megszabadulsz a szervezetedben felhalmozódott felesleges víztől és salakanyagoktól, addig most beindul a zsírégetés, és akár két kiló súlyfeleslegnek is búcsút inthetsz.

3. Fázis

Az utolsó szakasz célja, hogy szinten tartsd az eddig elért eredmény, és minél többször csempéssz dinnyét a menübe. Tökéletes kiegészítője lehet egy zöldsalátának, jól kombinálható fetával, túróval, ricottával, isteni smoothie-t és levest is készíthetsz belőle.