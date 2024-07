Hétvégi horoszkóp: két csillagjegyre veszély leselkedik

Oroszlán

Vigyázz, a vasárnapi Hold-Plútó szembenállás alaposan felkavarhatja az állóvizet körülötted! Kellemetlen nézeteltérést, sértődést tartogat számodra. Ráadásul nem ez lenne a héten az első ilyen eset. Az előzőből levontad a tanulságot? Most kiderül!

Szűz

Most kell elővenned a legdiplomatikusabb énedet, ugyanis többen is irányítani akarnak, és bele akarnak szólni, hogyan is töltsd a hétvégédet. Légy ügyes és ne hagyd magad!

Mérleg

Volt egy nagyszerű újhold, a hétvégén pedig két szuper fényszög vár: mindez a munkádra, a karrieredre van extra hatással. Sodródj az árral, használd ki a lehetőségeket!

Skorpió

Július 6-án és 7-én melléd szegődik a szerencse, így nem lehet okod panaszra. Az univerzum gyakorlatilag minden elemével neked kedvez. Az persze már rajtad áll, hogy mennyire tudsz élni a lehetőségekkel.