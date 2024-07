5 csillagjegy, aki valósággal újjászületik a júliusi újholdnak köszönhetően

Július 5-én, pénteken érkezik el a következő újhold, mely ezúttal a Rák jegyében, a Rák havában foglal helyet. Az újhold a horoszkópban a megújulás szimbóluma, az új kezdeteké, hiszen a holdciklussal mi magunk is új alapokra helyezhetjük az életünket – mely változások aztán sok esetben majd épp a teliholddal érnek be. De mit is hoz el a júliusi újhold? Nos, öt csillagjegynek nem csak igazán komoly átalakulásban lesz része, ha odafigyelnek az univerzum jeleire, de spirituálisan is kiteljesedhetnek. Most eláruljuk, kikre vár a legnagyobb megújulás péntektől.

Öt csillagjegy életében nagy változás áll be péntektől Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Csillagjegyek, akik újjászületnek a júliusi újhold hatására

De lássuk, mely csillagjegyekre vár komoly változás péntektől!

Kos

Nem csak számodra, de a családod és az otthonod számára is megújulást hoz a pénteki újhold. Úgy érzed, ideje megerősíteni a családi kapcsolatokat, esetleg újjáépíteni azokat a hidakat, amiket az idő, netán egy korábbi viszály ledöntött. Uralkodó bolygód, a Mars a Bikában tartózkodik, mely türelemmel és kitartással ruház fel. Sajnos a türelem nem mindig az a tulajdonság, ami jellemez téged, így itt az ideje kihasználni ezt a ritka lehetőséget, mely nem csak számodra, de szeretteid számára is átalakulást hozhat.

Ikrek

Ikrekként kissé kaotikus az életed, csapongó, főképp, ami az öngondoskodást illeti. Itt az ideje kihasználni az újhold erejét, és lelassítani, rendet tenni a kuszaságban, és megtanulni kommunikálni önmagaddal. Uralkodó bolygód, a Merkúr épp az Oroszlánban tartózkodik az újhold idején, így e jegytől most eltanulhatod, hogy kell büszkeséggel tekinteni önmagadra. Ne korlátozd magad mások kedvéért! Légy kedves magadhoz és szeresd magad!

Szűz

Nem csak önmagadat, de a kapcsolataidat is újra felfedezed. Az elmúlt év számodra arról szólt, hogy átfogalmazd, mit is jelent számodra egy kapcsolat. A júliusi újholddal pedig itt az ideje ezen időszakot lezárni, és végre nyitni mások felé – az újonnan meghatározott értékrendek mentén. Könnyen lehet, hogy új barátokra teszel szert, esetleg a társadalmi kapcsolataidat bővíted a pénteki újhold hatására. Uralkodó bolygód, a Merkúr arra figyelmeztet: sérülékeny vagy. Ne feledd azonban: ez is része a folyamatnak, hiszen új kapcsolatokat kiépíteni mindig kitárulkozással, a sérülékenység elfogadásával jár!