A legjobb retro ebéd a hétvégére: íme a szomszéd néni pörköltös gombóca

Mióta világ a világ, létezik idő- és értékszembesítés. Már az irodalomórákon is jól megtanultuk, hogy mit is jelent a fogalom: a múltban erkölcsösebb, jobb, minőségibb életet éltek, a jelen pedig silányabb. Ez a gondolat pedig nem csak a versekben jelenik meg, hanem számos egyéb területen is. Hányszor mondjuk immáron mi is, hogy bezzeg az én gyerekkorom jobb volt, mint a mai fiataloké. Emellett nosztalgikusan gondolunk vissza gyermekkorunk menzás ízeire, és a nagymama csodás receptjeire. A Mindmegette most igazi retrót hozott számunkra. Íme a csodás pörköltös gombóc receptje.

íme a csodás pörköltös gombóc

Hozzávalók:

A gombócokhoz:

80 dkg burgonya

1 evőkanál zsír

1 tojás

15 dkg rétesliszt

1 teáskanál só

A forgatáshoz:

2 evőkanál zsír

2 vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 kávéskanál őrölt pirospaprika

4 dl tejföl

só

bors