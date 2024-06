Kimutatta a kutatás: ez az egy dolog valójában a hosszú élet titka!

Egy évtizedekig tartó kutatás eredményéből kiderült, hogy létezik egy élelmiszer, aminek köszönhetően sokkal egészségesebbek az emberek, és átlagosan akár 100 évig vagy annál is tovább élnek. Dan Buettner író és vállalkozó már évtizedek óta tudósít világszerte az úgynevezett „kék zónákról”. Ezeken a területeken olyan egyedülálló közösségek fordulnak elő, ahol egészséges és hosszú életet élnek az emberek, így nem ritka a 100 vagy az ennél magasabb életkor - írja a mindmegette.hu. Buettner vizsgálatából azt is leszűrte, hogy ezen közösségek étkezéseinek fontos részét képezik a hüvelyesek, köztük is a bab a legnépszerűbb, a lencse és a csicseriborsó mellett.

A bab egy laktató és tápláló hüvelyes. Megtalálható benne a réz, a vas, a magnézium, a kálium, a folsav, a cink vagy a lizin, amely egy esszenciális aminosav, valamint rengeteg fehérje és rost. Így kevesebb kalória mellett több tápanyagot vihetünk be vele a szervezetbe, mintha azt állati fehérjével tennénk.

A százévesek első csoportját Szardínián vizsgálták, ahol a garbanzo (csicseriborsó) és a fava (sárgaborsó) a legkedveltebb hüvelyes. Érdekesség, hogy a csicseriborsó néven is ismert garbanzot a minestrone egyik fő hozzávalójaként tartják számon, amiből az ott lakók naponta átlagosan legalább kétszer esznek. A szardíniai Perdasdefogu városában élő Melis családot a világ leghosszabb életű családjaként tartják számon. Ők életük szinte minden napján ugyanazt a minestronét ették kovászos kenyérrel és egy pohár vörösborral kísérve.