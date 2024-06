Ez a három csillagjegy mondja ki a legnehezebben: szeretlek

Van, aki könnyedén szerelmet vall, míg másnak hosszas vívódás után hagyja el először a száját az, hogy szeretlek. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevésbé tudna szeretni, aki késlekedik, egyszerűen nehezebben szánja rá magát ezen igencsak nagy jelentőséggel bíró szó kimondására. Most horoszkópjuk segítségével leplezzük le azokat, akikre hiába vársz: el kell fogadnod, nem ők lesznek azok, akik egy kapcsolatban elsőként tárják ki a szívüket.

Van, akinek nehezen nagyja el a mindent megváltoztató szó a száját: szeretlek Fotó: Pixabay

Csillagjegyek, akik nehezen vallanak szerelmet

Bak

A türelem és a kitartás megtestesülése a jegy, mely minden lépését gondosan megtervezi. Semmit sem bíz a véletlenre, semmit sem szeret elhamarkodottan tenni, és bizony az érzelmeit is szereti kordában tartani - már amennyire lehetséges. Ha szerelemről van szó, a Bakok nehezen engednek közel magukhoz bárkit is. Hajlamosak falakat építeni maguk köré, ugyanis félnek attól, hogy megsérülnek. Mindennél többre értékelik a stabilitást és a biztonságot, így nem vallanak elhamarkodottan szerelmet. 100 százalékosan biztosnak kellenniük az érzelmeikben, mielőtt kimondják azt a bűvös szót, ami mindent megváltoztat.

Szűz

A Bak mellett a másik híresen elemző, analitikus jegy. Erőssége és gyengesége is a részletek iránti megszállottsága, a tervezés, a dolgok át- és emiatt túlgondolása. Ez bizony a szívügyek terén is kiütközik, ráadásul a Szűz hajlamos olyan részletességig kielemezni mind a maga, mind a másik fél minden egyes mozdulatát, gesztusát és reakcióját, míg nem bizonyosságot ér el, hanem épp ellenkezőleg: gyakran sokkal bizonytalanabbá válik, mint volt kezdetben. A jegy szülöttei emellett rettegnek a visszautasítástól és attól, hogy megsérülnek. Mindent tökéletesen szeretnének csinálni, és így ha szerelmet vallanak, azt is alaposan megtervezik előre, a legapróbb részletekig.