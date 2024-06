Áramszünet volt a viharok miatt? Így mentheted az ételeket!

Egy áramszünet bármikor előfordulhat, egy vihar, műszaki probléma, vagy akár szolgáltató tervezett karbantartása is okozhatja. Most a Fanny magazin segítségével mutatunk néhány ötletet, hogy az élelmiszerek biztonságban maradjanak akkor is, ha órákig nem tér vissza az áram.

Még egy telepakolt hűtő is megmenthető, még akár hosszabb áramszünet esetén is Fotó: Pixabay

1. Vizet a fagyasztóba!

Szerencsésebb a helyzet, ha a szolgáltató előre értesít a tervezett karbantartásról. Készüljünk fel időben, már előző este tegyünk palackos ásványvizet a fagyasztóba, majd az áramszünet idejére rakjuk át a hűtőbe az élelmiszerek mellé.

2. Kis helyen is elfér

A jégakkuk kis helyet foglalnak, ezért érdemes néhányat a fagyasztóban tartani, hiszen egy hirtelen jött áramkimaradás során is nagy hasznát vehetjük. Tegyünk át párat a hűtőszekrénybe is a romlandó ételek mellé.

3. Hűtsük jéggel!

Ha hirtelen jött az áramszünet, és nem tudtunk időben vizet vagy jégakkut bekészíteni a fagyasztóba, érdemes beszerezni néhány zacskós jeget vagy szárazjeget. Ezzel is időt nyerhetünk a hűtött ételeinknek, hogy azok ne olvadjanak ki, amíg tart a karbantartás.

4. Szorosan egymás mellé

Tegyük szorosan egymás mellé az ételeket a hűtőben és a fagyasztóban, ezzel is lassíthatjuk az élelmiszerek kiolvadását. Ha aznap valamit felhasználnánk a mélyhűtőből, érdemes ezeket is áttenni a hűtőbe, így időt nyerhetünk.

5. Tartsuk zárva az ajtaját

Ne nyitogassuk feleslegesen a hűtő és a fagyasztó ajtaját! Egy zárt hűtőszekrény akár négy órán át is hideg marad, míg egy teljesen megtöltött mélyhűtő közel 48 órán át tartja a hőmérsékletet.

6. Csoportosítsuk át!

Ha a fagyasztó csak félig van tele, akkor legfeljebb csak 24 óráig tudja tartani a hőmérsékletet. Hosszabb áramkimaradás esetén érdemes áttenni a hűtőszekrényből a mélyhűtőbe a romlandó élelmiszereket, például a felvágottakat, sajtokat, így növelhetjük az időtartamot.

7. Nézzük az órát!

Ha már négy órája nincs áram, tegyük át a hűtőszekrényből a romlandó élelmiszereket egy hűtőtáskába. Fontos, hogy 5 Celsius-fok alatt tartsuk a hőmérsékletet, ezért mindenképpen töltsük meg a hűtőtáskát jégakkukkal vagy zacskós jéggel.