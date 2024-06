„A férjem az exéről akarja elnevezni a közös babánkat – nem érti, mi ezzel a probléma”

„Ez a feleséged gyereke is, és azt akarod, hogy egész életében egy olyan valakire gondoljon, akit te intim módon szerettél, mielőtt feleségül vetted őt?”

„Jaj. Ugye nem gondolod komolyan, hogy ez nem lenne bántó?”

„Ugyan már, ember, használd az eszed. A: nagynak és csúnyának érzi magát ebben a terhességének ebben a szakaszában. B: valószínűleg már most is bizonytalan egy olyan lány miatt, akit nyilvánvalóan piedesztálra emeltél a halálban (ez teljesen normális). C: nem akarja, hogy emlékeztessék arra a szerelemre, amit valaki más iránt érzett a férje”

„Hozd helyre azzal, hogy bocsánatot kérsz, és soha többé nem hozod fel a témát!”

– idézett néhány hozzászólást a The Sun.

Szerinted is elfogadhatatlan a férj kérése, vagy csak a várandós felesége reagálja túl a dolgot?