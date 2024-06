Komoly döntést hozott a várandós Weisz Fanni: Erről is lemond

Weisz Fanni június utolsó hetében gyakorlatilag ledobta a bulvár atombombát, ugyanis nemcsak azt jelentette be, hogy szerelme Velencében megkérte a kezét, hanem azt is, hogy első gyermekét várja.

Weisz Fanni anyai örömök elé néz (Fotó: Máté Krisztián)

Az élete legboldogabb időszakát élő siket modell azóta meg is mutatta gömbölyödő pocakját, és a félelmeiről is őszintén vallott. Amiből bizony van jó pár, de ez teljesen természetes abban az esetben, ha valaki életében először néz anyai örömök elé.

− Szeretném megköszönni a sok gratulációt, sok kedves üzenetet. Még mindig nem hiszem el, hogy várandós lettem! Olyan félelmetes, persze nagy öröm is. Természetesen hatalmas nagy boldogság van, de néha hirtelen rám tör az érzés, hogy bizony ez milyen hatalmas felelősség, mennyire kell majd vigyáznom a kis angyalkámra" – fejtegette a kismama, akinek a fejében érthető módon számtalan kérdés cikázik. "Vajon jó anya leszek majd? Mindent jól tudok csinálni? Mi lesz tovább? Tudom, még odébb van, bár már nem is annyira, de olyan kíváncsian várom, milyen lesz, ha már hárman leszünk? Persze lesz segítségünk, nagyszülők, dédszülők, akik már most is rengeteg tanáccsal látnak el, nagyon izgalmas, ami most történik velünk - áradozott Fanni a közösségi oldalán.

Weisz Fanni sok mindentől lemond a baba miatt

A kismama igyekszik mindenre odafigyelni, és természetesen a bébi egészsége az első a számára. A napokban még az is bizonytalansággal töltötte el, hogy a kutyájára milyen hatással lesz a születendő csöppség, és vajon jó viszony alakul-e ki a négylábú és a poronty között.

Bár ezzel kapcsolatban Nyakas Gábor kutyatréner megnyugtató dolgokat mondott, Fanni a hajfestési rutinja miatt is aggódni kezdett, ezért bejelentette, hogy áttér a hajszínezőre.

− Amióta megtudtam,hogy babát várunk, szerettem volna minden olyan egészségügyi kockázatot minimálisra csökkenteni,ami káros lehet a szervezetemnek és ez által a babának. Ezért döntöttem úgy, hogy nem festetem a hajam, és próbálom lenöveszteni. De azért nem szeretnék a párom szemében sem elhanyagoltnak tűnni,így nem festés,hanem színezés mellett döntöttem. Andi elmagyarázta, hogy ez a hajszál külső felületén tapad,nem úgy mint a festék ami a hajszál belsejébe kerül. Ráadásul csak a szőke lenőtt részeket színezte így nem került közvetlen a fejbőrömre sem. Valószínű már a terhesség végéig nem kell megismételni a folyamatot

- újságolta Fanni, aki a jelek szerint igyekszik mindent kézben tartani a várandóssága alatt.