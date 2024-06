Hatalmas dologra készül a megvakított kemecsei édesanya testvére

Egész Magyarországot megdöbbentette az a brutalitás, amivel 2022. februárjában az azóta jogerősen elítélt Gy. Attila a volt barátnője mindkét szemét kitépte. Lakatos Gabriella legfőbb támasza azóta is a testvére, Róbert. A korábban lelkészként, szociális munkásként és ápolóként is tevékenykedő, jelenleg jogot hallgató férfi most egy újabb komoly feladatot vállalt magára: a 2024-es önkormányzati választásokon bekerült a kemecsei roma kisebbségi önkormányzatba, és a húga példáján is felbuzdulva úgy döntött, elszánt harcot indít a tudatlanság, az erőszakos és a bűn ellen.

Lakatos Róbert bármiben számíthat a feleségére Fotó: Olvasói

A települési önkormányzatba sajnos nem jutottam be, de úgy érzem, kisebbségi képviselőként is elérhetem céljai egy részét. Szeretném mielőbb létrehozni a Biztos Kezdet Gyerekházat. Az intézmény lényege, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek kapnak lehetőséget a felzárkózásra

– mondta a Borsnak Róbert. A férfi szerint elfogadhatatlan, hogy az 5000 lakossal bíró Kemecsén jelenleg is közel 1000 ember él vezetékes víz nélkül.

- A városunkban négy szegregátum alakult ki, egyenként mindössze egy közkúttal. A legszegényebbek azokról kénytelenek a vizet hordani a főzéshez, az iváshoz, és a tisztálkodáshoz. Ez 2024-ben méltatlan – magyarázta az újdonsült politikus, aki szerint pályázati forrásokból a probléma megoldható.

Róbert persze nem érné be ennyivel: úgy véli, ugyancsak pályázatok segítségével létre kellene hozni egy népkonyhát is.

Nálunk bármelyik rászoruló ingyen étkezhetne. Az elképzelés megvalósításához nem is lenne szükség horrorisztikus összegre, de akaratra mindenképpen. Tennivaló tehát bőven akad, én pedig nem szeretnék csalódást okozni azoknak az embereknek, akik megbíztak bennem.

Mint arról beszámoltunk, Róbert egészségi állapota nem tökéletes. A közelmúltban, a kampány hajrájában daganattal operálták, most pedig sugárkezelés vár rá. Ő azonban a fájdalmai ellenére bízik a gyógyulásban, sőt dolgozni tenni akar a közösségért.