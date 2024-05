Tudtad? Az orgona a konyhában is aranyat ér, mutatjuk a trükköt!

Nemcsak az anyák napjára szánt csokorban van helye ennek a csodás színű virágnak, hanem érdemes akár különféle finomságokat is készítenünk belőle, hiszen ehető és mennyei az íze! A Fanny magazin összegyűjtötte, mi mindenre jó a konyhában az orgona.

Az orgona nem csak szép, de hasznos is Fotó: Pixabay

Orgonás finomságok

1. Cukros praktika

Az orgonás cukorral a desszerteket is feldobhatjuk. Nincs más dolgunk, mint szedni egy csokor virágot, de ügyeljünk, hogy olyan helyről gyűjtsük, ahol biztosan semmilyen városi szennyeződés nem érte. Ne mossuk meg a szirmait, csak rázzuk le alaposan, és rétegezzük őket kristálycukorral egy befőttesüvegben vagy zárható üvegedényben. Tartsuk száraz, hűvös helyen legalább egy hétig. Végül a cukrot szitáljuk ki az orgona közül.

2. Szenzációs szirup

Forraljunk fel 1 liter vizet, adjunk hozzá 750 gramm nádcukrot, főzzük addig, amíg a cukor fel nem olvad, majd adjunk hozzá 30 gramm citromsavat és 1-2 felkarikázott citromot. Körülbelül 20 gramm orgonavirágot tegyünk egy zárható edénybe, majd öntsük rá a langyosra hűlt cukros folyadékot. Hagyjuk állni a lezárt edényt legalább három napig hűtőben, majd szűrjük le és töltsük kisebb üvegekbe.

3. Színes és hűsítő

Szedjünk le némi virágot a szárról, tegyük őket jégkockatartóba, öntsünk rájuk vizet, majd helyezzük a mélyhűtőbe. Ennél stílusosabban nem is tudunk feldobni egy jeges teát vagy valamilyen könnyed limonádét, esetleg egy koktélt.

4. Ajándékba is adhatjuk

Csupán néhány hozzávalóból akár egy likőrt is készíthetünk. Első lépésként öntsük le 8 csésze orgonaszirmot 4 csésze vodkával, és hagyjuk egy hétig állni. Majd készítsünk egy szirupot, amihez fel kell forralni 2 csésze vizet, feloldani benne 2 csésze cukrot, és miután kihűlt, hozzáadni 1 kanál a citromlevet is. Végül szűrjük le a vodkát és keverjük össze a cukros sziruppal. Ajándéknak is kitűnő lesz.

5. Mézesen lesz az igazi

Izgalmas orgonamézet is alkothatunk, amihez annyi a dolgunk, hogy egy üveg házi mézbe néhány kisebb szál friss orgonát teszünk, és körülbelül egy hónapig száraz, hűvös helyen állni hagyjuk. Ízesíthetjük vele a teánkat, de akár pirítósra kenve vagy desszertekbe is tökéletes.