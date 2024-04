12 évente történik ilyen: hatalmas gazdagság vár három csillagjegyre

Skorpió

A nyolcadik házadba kerülő Jupiter nem csak neked, de a párodnak és a családodnak is anyagi jólétet ígér. Lehet, hogy épp a kedvesedet léptetik elő, ami a bankszámlátokon is meglátszik majd, esetleg egy vártnál nagyobb adóvisszatérítés képében talál meg némi pluszpénz, vagy egy olyan rokontól örökölsz, akit nem is igazán ismertél. Most minden előfordulhat! Persze a független Skorpiónak nehezére esik elfogadnia más segítségét, de ez legalább most megtanít arra, hogy bizony ez sem ördögtől való. Így nem csak anyagi téren rendeződnek a dolgaid, de közben a jellemed is fejlődik, személyes átalakuláson is keresztülmész.