Három csillagjegy, aki mindig aggódik a pénz miatt: vajon te is köztük vagy?

Akadnak, kiknek oly könnyedén hullik ölükbe a pénz, hogy nem is kell tenniük érte semmit, míg mások keményen megdolgoznak minden forintét, azonban kitartásuknak végül meglesz a gyümölcse. Másoknak mintha minden összeg kifolyna a kezeik közül, vagy épp pecheseknek lehet őket nevezni, ha a pénzügyek kerülnek szóba. Emellett vannak, akik akkor sem aggódnak, ha 5000 forint van a számlájukon, de akkor sem gondolják túl a dolgokat, ha 50 millió. Persze a másik véglet is adott: akik képesek minden pillanatban rágörcsölni az anyagi kérdésekre, akár van épp pénzük, akár nincs – róluk lesz most szó. Eláruljuk, mely csillagjegyekre jellemző a leginkább a pénz-para.

Van, aki mindig stresszel a pénz miatt, akár tele a brifkó, akár üres Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akik mindig stresszelnek a pénz miatt

Bika

A Bika bolygója a luxust és csillogást kedvelő Vénusz. Nem csoda hát, hogy a jegy szülötteinek akkor is a legjobb (és persze legdrágább) cuccokra fáj a foguk, ha épp alig van pénzük, és nem jellemző rájuk, hogy a jövőre gondolnának, amikor lehúzzák a bankkártyájukat a pénztárnál. Egyszerűen képtelenek nemet mondani, akár egy divatos kabátról legyen szó, akár egy ebédről valami menő helyen. Ez persze komoly anyagi megterhelést jelent számukra, amit nem feltétlenül bírnak. Mivel jár mindez? Tartozásokkal és stresszek. Érdemes megjegyezni azonban hogy egyes Bikákra épp az ellenkezője igaz: náluk jobban dominál, hogy föld jegyűek, aminek következtében minden egyes költést, legyen akár a legapróbb, alaposan átgondolnak, és még a filléres kiadásokról is képesek komoly mellette/ellene listát összeállítani.

Szűz

A Merkúr uralta Szűznek mondhatni a vérében van a stressz, az aggodalom. Analitikus, elemző – gyakran túlelemző – karakterek, akik nem szeretnek kockázatot vállalni, kiváltképp anyagi téren. Ha bárki valamilyen jónak tűnő ajánlattal áll elő, az nekik már gyanús, ráadásul már akkor is idegessé válnak, ha a pénzügyekről beszélniük kell, így igazán fejlődni sem képesek e téren sok esetben. Ráadásul mintha direkt vonzanák őket a rosszul fizető állások.

Bak

A Bak bolygója a felelősségteljes Szaturnusz, ez pedig rányomja a bélyegét az anyagiakhoz fűződő viszonyukra is. Talán mellékes időtöltésnek indul náluk a spórlás és a befektetés, de végül az egész életüket ez tölti ki. Könnyen lehet, hogy tőzsdézni kezdenek, vagy más, ingatag befektetés mellett döntenek, ami miatt gyakorlatilag minden reggel tövig rágják a körmüket, hogy miként is áll jelenleg a vagyonuk. Noha igyekszik megőrizni a hidegvérüket mások előtt, folyamatos aggodalmuk már csak abból is könnyedén kiolvasható, hogy egyfolytában a telefonjukat bámulják. Számukra egyetlen megoldás létezik az anyagi problémák ellen: több pénzt keresni. Ők azok, akik plusz műszakot vállalnak, és minden lehetőséget megragadnak, hogy feljebb kerüljenek a ranglétrán.