Tündérszépek: Ismerd meg Szabó Alízt – Fotók

Idén is várja a szépségek jelentkezését a Tündérszépek szépségverseny. A verseny a regionális fordulóval kezdődik. Ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése alapján, így nem érdemes halogatni a jelentkezést. A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettünk. Idén 18-35 év közötti szépségek nevezhetnek az országos megméretésre. A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket.

Alízt mindenben támogatja a családja és az ismerősei, akik nagyon örültek, hogy a 22 éves lány jelentkezett a versenyre (Fotó: Tündérszépek)

Alíz szeretne az életben mindent „kimaxolni"

A tahitótfalui Szabó Alíz azért jelentkezett a Tündérszépekre, mert mindig is érdekelte a szépségipar világa, így szerette volna kipróbálni. Vallja, hogy az életben szeretne kimaxolni mindent, így idén kamera elé állt és beadta a jelentkezését a versenyre. A 22 éves lányt támogatja a családja és a barátai. Örülnek neki, hogy jelentkezett a versenyre és drukkolnak neki.

Alíz kozmetikusként dolgozik jelenleg egy szépségzalonban Fotó: Tündérszépek

Alíz imád edzeni és sportolni, de emellett nagyon szeret főzni is. A kozmetikusként dolgozó lány reméli, hogy új tapasztalatokat szerezhet a verseny által és jó eredménnyel végez a zsűri előtt. Jelenleg Alíz egy szépségszalonban dolgozik és bár nincs modell tapasztalata, kiválóan vette az akadályokat a fotózáson.

Alíz azért jelentkezett a versenyre, mert szeretne mindent kimaxolni és kipróbálni az életben (Fotó: Tündérszépek)

Ide kattintva add le te is a szavazatodat!