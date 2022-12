Micsoda örömhír: Babát vár a Tündérszépek közönségkedvence

Pozsgai Florentina, közönségdíjas

– A verseny óta több felkérést is kaptam fotózásokra, de ezekkel a lehetőségekkel már nem éltem, mert gyermeket várok. A verseny alatt már a pocakomban volt a babám, aki májusban érkezik. Ha esetleg lesz majd kismamás felkérés, azon elgondolkodom, és akár részt is veszek. Utána pedig, ha az időm engedi, akkor újra versenybe szállok. A szilvesztert családi körben töltöm. Itt lesznek a szüleim, a párom és a testvérem családja. Alkoholt most már nem iszom.

A közönségdíjas Pozsgai Florentina: májusban anya leszek Fotó: Markovics Gábor

Magda Liliána, a Tündérszépek 2. udvarhölgye

– Most vizsgaidőszakom van. Két szakot végzek egyszerre. Egyszer valaki felismert a buszon, és meg is kérdezte, hogy én vagyok-e a lány a Tündérszépekből. Őszintén megmondom, nagyon jól esett. December 28-án van a születésnapom, az lesz a nagy ünnep. A szilvesztert éjféli koccintással, családi körben töltöm, öten vagy hatan leszünk. Január első hete már újra a tanulásról fog szólni.

A második udvarhölgy Magda Liliána: már felismertek a buszon Fotó: Markovics Gábor

Pesti Viktória, a Tündérszépek királynője

– Karácsonykor együtt volt a család. Az ünnepek már nem az ajándékokról szóltak. Szilveszterkor a barátaimmal leszek egy házibuliban. A terveink szerint jó sokan leszünk.