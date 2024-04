Az egészségügyi szakértő elárulta: ennyit érdemes fogyasztani kedvenc ételeinkből

A helyes táplálkozás megtartása nem könnyű, hiszen gyakori csalónapok és a különböző gyorséttermi étkezés miatt ez gyakran felborul. Arról már nem is beszélve, hogy a rohanó életmód miatt is nehezen tarthatóak a főétkezések is.

Ennek kapcsán a Bupa nevű egészségügyi cég nemrég nyilvánosságra hozta azt a kutatást, amely megmutatja, hogy a különböző ételekből mennyi volna az ajánlott elfogyasztható adag. Az Instagramon pedig hatalmas népszerűségre tett szert ez a bejegyzés, mivel a felhasználók ledöbbentek attól, hogy van olyan ennivaló, amiből mindössze 30 grammot kéne csak bevinnünk a szervezetünkbe, ami nagyjából egy kis gyufásdoboz méretének felel meg.

Amanda Ursell, a Sun táplálkozási szakértője egyetért azzal, hogy ez kevésnek tűnhet, de állítása szerint a Bupa adatai megfelelnek a valóságnak.

Ez a gyufásdoboz méretű adag 125 kalóriát és 10,5 gramm zsírt tartalmaz. Az erre az adagra adott sokkoló reakció oka az állandó adagemelkedésnek, amelynek következtében az elmúlt évtizedekben minden étel súlya megnőtt

- magyarázta a szakember.

miből mennyit kéne fogyasztanod:

Belga csokitorta

Jellemző: Nagy szelet (100g) - 447 kalória

Egészséges: Kis szelet (55g) - 244 kalória

Sajtos tortilla csipsz

Jellemző: 50 g – 248 kalória

Egészséges: 25 g – 124 kalória

Pestos-parmezános spagetti

Jellemző: Főtt tészta 250 g, pesto 96 g és parmezán 20 g – 839 kalória

Egészséges: Főtt tészta 170 g, pesto 48 g és parmezán 10 g – 499 kalória

Kolbászos pizza

Jellemző: az egész pizza (385 g) – 1170 kalória

Egészséges: a pizza egy harmada (128 g) – 390 kalória

Eper lekváros kenyér

Jellemző: 30 g-os adag – 76 kalória

Egészséges: 15 grammos adag – 38 kalória

