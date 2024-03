Te is megkóstolnád az idei Oscar-gála menüjét? Így készítheted el otthon, fillérekből

Cseresznyés-narancsos rétegezett piskóta, avagy triffle

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Hozzávalók (4 személyre):

A piskótához:

5 db tojás

90 g cukor

90 g liszt

Az összeállításhoz:

1 ek. narancsvirágvíz (elhagyható)

4 ek. frissen facsart narancslé

200 g cseresznyedzsem

60 g étcsokoládé

A pudingos krémhez:

2 csomag vaníliaízű pudingpor

800 ml tej

8 ek. cukor

2 db kezeletlen narancs

30 g instant zselatin

A cseresznyés habhoz:

450 ml tejszín

100 g porcukor

220 g cseresznye

A tetejére:

1-1 marék cseresznye és ribizli

tejszínhab

mentalevelek





ELKÉSZÍTÉS

1. A piskótához válasszuk ketté a tojásokat. A fehérjéket verjük kemény habbá verjük a cukorral, majd egyesével, óvatosan forgassuk bele a tojások sárgáját, végül oszlassuk el benne a lisztet is. Öntsük egy közepes méretű tepsibe, és süssük készre a 180 fokos sütőben 10-15 perc alatt. Hagyjuk teljesen kihűlni, azután vágjuk három lapba.

2. A lapokat locsoljuk meg a narancsvirágvízzel elkevert narancslével. Kenjük meg gazdagon a cseresznyedzsemmel (a tetejét nem), majd vágjuk fel kis téglatestekre.

A pudingos krémhez főzzük meg a vaníliás pudingport a tejben a cukorral, majd keverjük hozzá a narancsok kifacsart levét, é reszeljük bele a héjukat. Az instant zselatint hagyjuk állni egy kis vízben, majd keverjük bele a még meleg krémbe, és hagyjuk dermedni.

4. A tejszínből verjünk habot a porcukorral, majd forgassuk bele a kimagozott, negyedelt cseresznyéket. Az étcsokoládét olvasszuk meg gőz felett.

5. Egy nagy tálba tegyük bele a narancsos puding harmadát. Kanalazzunk rá a cseresznyedzsemből. Kenjük rá a puding második harmadát. Locsoljuk meg olvasztott csokoládéval.

6. Rakjuk ki a felszeletelt lekváros piskótával. A maradékot vágjuk apróra, és szórjuk bele a közepébe. Ismét locsoljuk meg olvasztott csokoládéval. Kenjük rá a maradék pudingot, pár kanál lekvárt, végül kanalazzuk a tetejére a cseresznyés tejszínhabot. 3-4 órára rakjuk a hűtőszekrénybe. Tálalás előtt gyümölccsel, tejszínhabbal, mentalevelekkel díszítsük.

Elkészítési idő: 95 perc + dermesztés

1 adag: 200 kcal





Csirkés-mozzarellás lepény

Hozzávalók (egy 20 cm átmérőjű kerek formához):

250 g csirkemellfilé

zsiradék a sütéshez

50 g friss spenót

100 g sonka

1 gerezd fokhagyma

só

szerecsendió

100 g túró

1 csomag konyhakész sós pitetészta

8-10 db koktélparadicsom

1 csomag minimozzarella

150 ml tejszín

2 db tojás





ELKÉSZÍTÉS

1. Vágjuk csíkokra a megtisztított csirkemellet, és egy kevés felforrósított zsiradékon pár perc alatt süssük meg. Dobjuk rá a leöblített spenótot, a kis kockákra vágott sonkát, adjuk hozzá a zúzott fokhagymát, ízesítsük sóval, frissen reszelt szerecsendióval, és pirítsuk össze az egészet. Azután vegyük le a tűzről, és keverjük hozzá a túrót.

2. A tésztát vegyük ki a hűtőből, tekerjük ki, és kenjük rá a kihűlt tölteléket, majd egyenletesen szórjuk meg a félbevágott koktélparadicsommal és a minimozzarellával. A tejszínt keverjük össze a két egész tojással, enyhén sózzuk meg, reszeljünk hozzá szerecsendiót, és öntsük egyenletesen a pitére.

3. Toljuk a 190 fokos sütőbe, és süssük készre 20-25 perc alatt. Langyosan, cikkekre vágva tálaljuk.

Elkészítési idő: 50 perc

1 adag: 480 kcal

Grillezett garnélanyárs



Hozzávalók (4 személyre):

500 g óriás garnéla

½ db ananász

A páchoz:

2 szál thai citromfű

3 db friss kaffirlime-levél

2 gerezd fokhagyma

1 db friss csilipaprika

½ db lime héja és leve

1 ek. cukor

2 ek. halszósz

100 ml kókusztej





ELKÉSZÍTÉS

1. A marinádhoz tisztítsuk meg a thai citromfüvet, a kaffirlime levélszárát vágjuk ki. A fokhagymát aprítsuk fel, a friss csilit magozzuk ki, és karikázzuk fel. A lime héját reszeljük le.

2. Tegyünk mindent egy mozsárba, és jól dolgozzuk össze. Külön keverjük össze a folyékony hozzávalókat – halszósz, kókusztej, lime kifacsart leve – a cukorral, majd adjuk hozzá a mozsár tartalmát, és együtt keverjük simára. Ebben pácoljuk a tisztított garnélát 30 percig hűtőben, lefedve.

3. Közben az ananászt tisztítsuk meg, vágjuk nagyobb kockákra.

4. Ha letelt a fél óra, vegyük ki a rákokat a marinádból, és húzzuk előre beáztatott bambusznyársakra vagy hústűre. 1-1 garnéla közé egy szelet ananászt húzzunk fel a nyársra. 5. Grillen 5-7 percig süssük, félidőben fordítsuk meg, hogy mindkét oldala egyenletesen megsüljön.

Elkészítési idő: 60 perc

Egy adag: 256 kcal





Marhasült Yorkshire-pudinggal





Hozzávalók (4 személyre):

800 g marhabélszín

1 ek. csípős angol mustár

2 tk. steakfűszerkeverék

4 ek. olívaolaj

só

A pudinghoz:

120 g liszt

½ tk. só

2 db nagy tojás

200 ml tej

zsiradék a sütéshez

A mártáshoz:

300 ml húslevesalaplé (1 db leveskockából)





ELKÉSZÍTÉS

1. A hártyáitól megtisztított húst kenjük be a mustárral, csomagoljuk folpakba, és pihentessük a hűtőben 24 órát. Másnap dörzsöljük be a fűszerkeverékkel, és a serpenyőben felhevített olajon pirítsuk kérgesre.

2. Ezután tegyük át a 120 fokosra (légkeveréses módban 100 fokosra) előmelegített sütőbe, és ízléstől függően süssük meg 35 perc alatt angolosra vagy 45 perc alatt rózsaszínre. (Kb. 1 óra alatt teljesen átsül.) Ezután vegyük ki, és 5 percre csavarjuk alufóliába.

3. A pudinghoz szitáljuk egy tálba a lisztet, keverjük el a sóval, és a közepébe vájjunk mélyedést. Üssük bele a tojásokat, öntsünk hozzá egy kis tejet, és fakanállal óvatosan forgassuk össze. Folyamatos keverés közben annyi tejet adjunk hozzá, hogy sűrű tésztát kapjunk. Habverővel keverjük simára, majd keverjük bele a megmaradt tejet, és 1 órát hagyjuk állni.

4. A sütőt kapcsoljuk a maximumra (kb. 230 fokra). A hús után visszamaradt pecsenyezsírt hevítsük fel, és forrón kanalazzunk belőle egy muffintepsibe, mélyedésenként 1/3-1/2 teáskanálnyit. Azonnal töltsük bele a 2 ek. hideg vízzel elkevert tésztát, majd süssük kb. 25 percig, amíg megemelkedik, és ropogósra pirul.

5. Közben a mártáshoz a maradék pecsenyelé zsírját szedjük le, és 1 ek. barna szaftot öntsünk serpenyőbe vagy lábasba. Egy kevés liszttel keverjük csomómentesre, állandóan kevergetve adjuk hozzá az alaplét, és lassú tűzön főzzük mártássá.

6. A felszeletelt sültet a pudinggal rendezzük el tányérokon, és öntözzük meg a mártással. Párolt vegyes zöldség illik hozzá.

Elkészítési idő: 120 perc

Egy adag: 553 kcal





Fish and chips

Hozzávalók (2 személyre):

100 g rizsliszt

50 g pizzaliszt

só

1 db tojás

200 ml világos sör

4 db aranydurbincsfilé

½ csomag sütőpor

300 ml étolaj a sütéshez

A beleforgatáshoz:

3 ek. rizsliszt

2 ek. pizzaliszt





ELKÉSZÍTÉS

1. A fish and chips-hez a sörtésztát előző este keverjük be, majd felhasználásig tegyük be a hűtőbe. A kétféle lisztet keverjük össze 1 tk. sóval, adjuk hozzá az egész tojást és a sört, majd keverjük simára a tésztát (a palacsintatésztánál kicsit sűrűbb legyen). Ezután egy fóliával fedjük le a tálat, majd tegyük be a hőtőbe.

2. A halfilét vágjuk fel ízlés szerinti csíkokra, majd sózzuk be, és tegyük félre fél órára, hogy a só átjárja.

3. Az előzőleg elkészített sörtésztát közvetlenül felhasználás előtt vegyük ki a hűtőből, adjuk hozzá a sütőport, majd keverjük simára (ha sűrű lenne a massza, akkor egy pici sört keverjünk hozzá).

4. Az étolajat öntsük egy serpenyőbe, és hevítsük fel.

5. Az előzőleg besózott halhúst forgassuk bele a rizsliszt és pizzaliszt keverékébe, majd alaposan forgassuk bele a sörtésztába.

6. Ezután óvatosan helyezzük bele a felhevített olajba, majd egy-egy kisebb kanál sörtésztát kanalazzunk mindegyik halszelet tetejére, és mindkét oldalát süssük szép pirosra, ropogósra.

7. Amikor a halhús megsült, szedjük ki egy papírtörlőre, hogy a felesleges zsiradékot felszívja. Ameddig a hal elkészül, süssünk hozzá ízlés szerint hasábburgonyát, és készítsünk hozzá tartármártást.

Elkészítési idő: 45 perc

Egy adag: 590 Kcal