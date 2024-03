Ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz húsvétkor!

A döntés a kezünkben van!

Húsvét közeledtével sokan döntenek úgy, hogy élő nyulat vesznek a gyermeküknek, az ünnepek után pedig megunják, és egyszerűen az utcára teszik őket. Ezért jól gondoljuk át, hogy hosszú távon is megfelelően tudunk-e gondoskodni róla - írja a Fanny magazin. Egy nyuszi sok törődést igényel, és nem ritka, hogy akár 10 évig is élnek.

Húsvét közeledtével sokan döntenek úgy, hogy élő nyulat vesznek a gyermeküknek, az ünnepek után pedig megunják, és egyszerűen az utcára teszik őket Fotó: Pexels

Szánjunk időt a keresésre!

Ha készen állunk az örökbefogadásra, elsőként nézzünk körül az interneten, keressünk az alapítványok weboldalán vagy közösségi oldalán a gazdira váró nyuszikat. Bár a fajta is lehet kiindulópont, sokkal fontosabb, hogy milyen a nyuszi természete. Az idősebb állatok előnye, hogy már ismerhetjük a viselkedését, és tisztában lehetünk az esetleges betegségeivel is.

Minden részlet kiderül

A legtöbb szervezetnél először ki kell töltenünk egy részletes kérdőívet. Erre azért van szükség, hogy a gondozók megismerjék a leendő gazdi körülményeit, és megbeszéljék, milyen elképzelései vannak az állat tartásáról. Ennek alapján döntenek arról, hogy a jelentkező alkalmas-e az örökbefogadásra.

Legyen elég mozgástere

A szervezetek szívesebben veszik, ha a nyuszi minél több időt szabadon tölthet a biztonságos lakásban. Nem javasolt egész napot a ketrecben tölteniük, és a kert is veszélyforrás lehet számukra, mivel könnyen ragadozó áldozatául eshetnek, kiszökhetnek az utcára, vagy akár idegenek is elvihetik őket. Ha kint szeretnénk tartani, fontos, hogy ne ketrecben, hanem egy biztonságos kifutóban legyen.

Neki is jár a kényelem!

Ha kölcsönösen kialakult a bizalom, akkor az örökbefogadás a szerződés aláírásával válik véglegessé. Attól függően, hogy hol gondozzák az állatot, a szervezetnél vagy az ideiglenes gazdiknál vehetjük át. Minden esetben egészségesen és ivartalanítva vihetjük haza, és csak hordozóban szállíthatjuk, így az átadáshoz szükséges egy megfelelő méretű szállítóláda.

Indulhat a páros próba!

Ha már meglévő nyuszinkhoz szeretnénk társat keresni, lehetőség van a próbatársításra. Ehhez előfeltétel, hogy legalább már egy hónapja ivartalanított legyen mindkét állat. Ezután kezdődhet a próbatársítás, amely ideiglenes örökbefogadásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy ha nem sikerült az összeszoktatás, visszavihetjük a nyuszit.

Az oltás életet ment

Mielőtt örökbe fogadnánk, kérdezzük meg, hogy megkapta-e a nyúl a szükséges védőoltásokat. Három betegség ellen lehet oltani őket: a myxomatózis, valamint a kétféle vérzéses betegség, az RHD1 és az RHD2 ellen. Mindegyik fertőzést szúnyogok terjesztik, és gyakran halálos kimenetűek, ezért fontos, hogy oltóanyagtól függően bizonyos időközönként megismételjük az oltást.

Csak a kezelés árát!

A nyuszikat a legtöbb szervezetnél ingyen lehet örökbe fogadni, így ez egy nagyszerű lehetőség azoknak, akik szeretnének egy szerető háziállatot, de nem tudnak sok pénzt költeni rá. Fontos, hogy több helyen az ivartalanítás és az oltás költségeit az örökbefogadónak kell kifizetnie utólag, ezért érdemes tájékozódni az adott szervezet gyakorlatáról.

Felkészülés az érkezésre

Már a nyuszi érkezése előtt készítsük fel az otthonunkat. Jelöljünk ki neki a lakásban egy biztonságos helyet, ahová elhelyezhetjük a ketrecét vagy felállíthatjuk a karámot. Szerezzünk be bőven élelmet és almot is a számára. Kerítsük el a növényeket, tegyük el az elektromos vezetékekkel, mivel ha ezeket megrágcsálja, mérgezés vagy áramütés következtében akár el is pusztulhat.