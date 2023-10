Kiderült az igazság a szúnyogokról: valójában ez alapján választják ki az áldozataikat

Létezik egy mondás, miszerint ha úgy véled, egy kis dolog nem tud különbséget tenni, akkor még nem volt dolgod alvás közben szúnyoggal. Ezek a kis vérszívók rendesen meg tudják ugyanis keseríteni az emberek életét. De nem mindenkiét, hiszen még válogatnak is. Nyaralás után a család fele általában szúnyogcsípésekkel jön haza, míg a másiknak a bőre maximum napégés miatt káros. Most úgy néz ki, megvan a tudományos magyarázata is annak, hogy mi alapján válasszák ki áldozataikat ezek a bizonyos "szörnyetegek".

Szeretik, ha izzadós vagy. / Illusztráció / Fotó: Lauren Bishop

Egy bőrgyógyász és TikTokker, aki @demguru néven található a híres videómegosztón, és most megosztotta a nagy világgal a hírt, miszerint milyen faktorok alapján választanak ki valakit ezek a lények. Az egyik ilyen az izzadtság.

Tudományosan bebizonyított, hogy a szúnyogok azokat az embereket szeretik a leginkább, akiknek magasabb a testhőmérsékletük, és izzadósabbak, ugyanis ilyenkor megnövekszik bennünk az ammónia szint, húgysavszint és tejsav szint, amiket ők kifejezetten kedvelnek.

Azonban ha nem vagy izzadós, attól még ugyanúgy kedvenceik közé tartózhatsz, ha egy meleg nyári nap során hideg sört iszol. Ez a nedű ugyanis egyenesen vonzza őket. Kimutatták, hogy akik három liter sört megittak, azoknak a testén sokkal, de sokkal több volt a csípés, mint azon társaiknak, akik nem fogyasztottak sört.

Végül, de nem utolsósorban, a testükben lévő baktérium telepek azok, amiket még kedvelnek. Pont ezért nézik ki legtöbbször a bokánkat, mivel ott található a legtöbb ilyen.

Sok esély alapesetben nincs ellenük védekezni. Egy valamit nem szeretnek csak igazából, és az a szőr, mivel az egy védőréteget alkot, ami számukra egy pajzs, nehezen jutnak át rajta – írja a Unilad.