Ettől is leolvad rólad a zsír, ha egy perced sincs edzeni!

Sokféle módja van a kalóriák elégetésének, amelyekre talán nem is gondoltál. Az egészséges táplálkozás és a mozgás persze mind fontos, de ha plusz edzést már nehezen iktatsz be a napodba, akkor az alábbiakkal is érdemes próbálkozni!

Akár a diétázók körében népszerű citromos vízzel is hidratálhatsz, így csempészve vitamint a mindennapokba! (Fotó: Pexels)

Ha hajlandó vagy olyan apró változtatásokra, mint például a több alvás, a sok vízivás és a napi séta, máris közelebb kerülhetsz a célodhoz - írja az Express.

A tanulmányok kimutatták, hogy a víz fogyasztása segíti a kalóriaégetést. Azt találták, hogy a felnőtteknél fél liter víz megivása 10 percen belül 24-30 százalékkal növelheti a nyugalmi energiafelhasználást. Ha tovább fokoznád az élvezeteket, jó ha tudod, hogy a fűszeres ételek fogyasztása nagyobb hőtermelést és bizonyos esetekben nagyobb jóllakottságérzetet eredményez. A csípős paprikában található kapszaicin a testhő stimulálásával segíti a szervezet zsír- és kalóriaégető képességét. A meleg megemeli a test hőmérsékletét, így átmenetileg 20 százalékkal gyorsítja az anyagcserét.

Ha nem vágysz edzőterembe, más, izgalmas módokon is belecsempészheted a mozgást az életedbe. A bowling például szórakoztató, barátokkal közösen végezhető sport, melynek során két óra alatt több mint 500 kalóriát is elégethetsz. Kevésbé pörgős és társasági, de annál hasznosabb sport a házimunka! A takarítás, a porszívózás és a rendrakás mind fizikai munka, állandó mozgásban kell lenni hozzájuk, tehát ezekkel is ég a kalória.

Fontos persze mindezek mellett a stressz kiszorítása az életünkből és az elegendő, pihentető alvás, ahogy arra is ügyelni kell, hogy étrendünk legyen változatos, tápanyagokban gazdag.