Íme a teszt: ez alapján biztosan kiderül, hogy a párod megcsal-e

Nincs is annál rettenetesebb érzés, mint attól tartani, hogy a párunk megcsal bennünket. Már azt is rettenetes elképzelni, hogy szerelmünk más emberekre is rá tud nézni úgy, ahogyan eddig csak ránk szokott, belegondolni abba, hogy mások szimpátiáját próbálja elérni, annál pedig nincs is rosszabb gondolat, mint elképzelni, hogy más emberrel kerül romantikus, szexuális kapcsolatba. Ez a gyanú bizony az őrületbe tudja kergetni az ember, és ilyenkor hajlamosak vagyunk teljes mértékben kifordulni önmagunkból: zárkózottak és gyanakvók leszünk, arrogánsan és sértetten beszélünk a párunkkal, amivel még inkább eltaszítjuk őt. Egy szakértő megmutatja, hogy miképpen jöhetünk rá arra, hogy a félelmünk beigazolódott.

A szakítás nagyon fájdalmas tud lenni

Eldin Hasa párkapcsolati szakértő arról beszélt, hogy milyen szempontokra érdemes figyelni, ha él bennünk a gyanú, hogy a párunk megcsal bennünket. Elmondta, hogy annál rosszabb stratégiát elképzelni sem lehet, mint hogy magunkba öljük az érzéseinket, hogy csak fortyogunk magunkban a dühtől, és engedjük, hogy teljesen úrrá legyen rajtunk a félelem. Ezt mindenképpen el kell kerülni.

A szakértő inkább azt javasolja, hogy végig játsszunk nyílt lapokkal, és beszéljünk a párunkkal. A sikeres párkapcsolat titka ugyanis a jó kommunikáció, azaz ha aggályaink vannak, akkor merjük ezt elmondani a partnerünknek. Mindazonáltal vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy van okunk a félelelmre. Futtassunk le egy tesztet, nézzük meg, hogy az alábbiak közül mi igaz, és ha úgy érezzük, hogy baj van, azonnal beszéljünk a párunkkal - javasolja a Mirror.