Kezdj el már most készülni a bikiniszezonra: 6+1 téli zsírégető praktika

A fogyókúrákról az jut eszünkbe, hogy biztos, koplalnunk kell, vagy csupa olyan ételt ennünk, amelyek drágák, ráadásul kicsit sem finomak. Ez tévedés! A Fanny Magazin most mutat néhány egyszerű de nagyszerű trükköt a fogyáshoz.

Kezdjük el már most a diétát / Fotó: Pixabay

1. Spenót

29 kalória/100 gramm

Különösen magas a rosttartalma, amely elősegíti az emésztést, ezzel a fogyást és a zsírégetést. Sok vitamint és ásványi anyagot rejt magában, a legértékesebb természetes folsav- és vasforrás, emellett kiváló antioxidáns és még gyulladáscsökkentő hatású is. Ez azért fontos, mert ha a szervezetünk a diéta miatt nem jut elegendő fontos tápanyaghoz, akkor hullani kezd a hajunk, egészségtelen lesz a bőrünk és akár a látásunk is gyengülhet. Szerencsére télen is be tudjuk szerezni akár friss, akár fagyasztott formában. Ne csak főzelékként gondoljunk rá, hiszem készíthetünk belőle isteni levest vagy párolva köretként is kiváló egy kis fokhagymával megbolondítva.

2. Sütőtök

45 kalória/100 gramm

Magas rosttartalma miatt az egyik legjobb zöldség, amelyet érdemes beillesztenünk a zsírégető étrendünkbe. Igen laktató, így kevesebb is elég belőle egy-egy lakomához, ráadásul fokozza a zsírégetést. Az csak hab a tortán, hogy az édesség utáni vágyunkat is tökéletesen kielégíti.

3. Kígyóuborka

15 kalória/100 gramm

Laktató, magas a rost- és víztartalma, képes kipucolni minden méreganyagot és felesleges zsírt a szervezetből, emellett fontos forrása a B- és C-vitaminnak. Ne hámozzuk meg, mielőtt megesszük, mert a sötétzöld külső réteg rendkívül értékes tápanyag számunkra.

4. Cékla

43 kalória/100 gramm

Ez a gumó regeneráló hatású, csökkenti a vérnyomást, és rengeteg kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot, káliumot, ként, A-, B- és C-vitamint rejt magában. Erősíti a bélrendszert, a benne lévő betain pedig segíti a zsírok lebontását, ezért zsírégető hatása is kiemelkedő. Olyan esszenciális aminosavak is megtalálhatóak a céklában, amelyeket a szervezet nem képes előállítani.

5. Káposzta

25 kalória/100 gramm

Igazi téli csemege, amely sokat tesz az egészségünkért és az alakunkért is. Megvan benne a legtöbb olyan vitamin és ásványi anyag, amelyre a szervezetünknek szüksége van. Valóságos immunerősítő bomba, mivel nagyon jó hatással van az emésztőrendszerre, megnöveli a bélben található jótékony baktériumok számát és ez azért lényeges, az immunrendszerünk nagy része az emésztőrendszerben található. Felgyorsítja az anyagcserét, vízhajtó hatású, fokozza a zsírégetést és csökkenti a vércukor- és a koleszterinszintet is.

6. Gomba

22 kalória/100 gramm

Rendszeres fogyasztása óriási segítségünkre lehet, ha a hasi zsírpárnáktól szeretnénk megszabadulni. Rendkívül jó fehérjeforrás, magas rosttartalmának köszönhetően pedig fokozza az anyagcserét, emellett különösen tápláló, hosszan tartó jóllakottság érzést biztosít számunkra. A gomba elősegíti a bélrendszer egészségét, mert probiotikus tulajdonságokkal is rendelkezik, a jó bélrendszer pedig jó emésztést és hatékony zsírégetést jelent. Kiváló D-vitamin-forrás, és ez még hőkezelés után is megmarad.

+1 Ananász

30 kalória/100 gramm

Még télen is könnyű beszerezni ezt a finomságot, és meg is éri. Ugyanis az ananász tele van rostokkal, ennek köszönhetően felgyorsítja az anyagcserét, tisztítja az emésztőrendszert. Rengeteg ásványi anyagot és értékes vitamint tartalmaz. Magas C-vitamin és magnéziumtartalma serkenti az anyagcserét, káliumtartalma segít szabályozni a vízháztartást, a benne található folsav pedig biztosítja a gyomor egészséges működését. Legértékesebb anyaga a bromélia nevű enzim, ami fontos szerepet játszik a fehérjék és a zsírok lebontásában.