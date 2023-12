Személyes ajándékkal lepnénk meg a szeretteinket karácsonykor? Készítsük el már most ezeket a finomságokat!

Csokis keksz süteménykeverék

Rétegezzünk befőttesüvegbe 360 g ¾ tk szódabikarbónával és 1 tk sóval elvegyített lisztet, 170 g barna cukrot, 170 g kristálycukrot, továbbá 340 g csokoládépasztillát.

Recept: Szórd tálba a befőttesüveg tartalmát, adj hozzá 125 g megolvasztott vajat, 2 db elhabart tojást, valamint 1 tk vaníliaaromát, és fakanállal alaposan keverd össze az egészet. Nedves kézzel formázz a tésztából 30 db golyót. Rakd azokat 2 db sütőpapírral bélelt tepsibe, kissé lapítsd le őket, és süsd készre a 175 fokos sütőben 12-16 perc alatt.

A cookie in the jar hazánkban is egyre népszerűbb gasztroajándék. A lényege az, hogy egy egyszerű süti száraz alapanyagait egy befőttesüvegbe rétegezzük, majd rárakjuk a tetejét, és szépen feldíszítjük. Ne felejtsük el ráírni a kísérőkártyára a receptet is - írja a Fanny Magazin.

Szilvacsatni

Hozzávalók (10 db kisebb üveghez):

1 kg érett szilva

3 fej vöröshagyma

100 g aszalt vörös áfonya

1 tk őrölt gyömbér

1 tk őrölt fahéj

1 tk fekete mustármag

1 tk őrölt kömény

1 tk édes-nemes paprika

1 tk csilipehely

1 tk garam masala

400 ml vörösborecet

500 g nádcukor

2 tk só

A megmosott, kimagozott, felaprított szilvát tegyük egy nagy serpenyőbe a meghámozott, finomra vágott hagymával, a fűszerekkel és a borecettel. Forraljuk fel, azután közepes lángon főzzük 10 percig, vagy amíg a szilva megpuhul. Forgassuk bele a cukrot a sóval együtt, állandó kevergetés mellett főzzük tovább addig, amíg a cukor megolvad. Időnként megkeverve forraljuk a csatnit addig, amíg besűrűsödik. Töltsük a csatnit tiszta befőttesüvegekbe, és gondosan zárjuk le azokat. Pihentessük száraz, hűvös helyen 2 hétig, mielőtt átadnánk.

Ír krémlikőr

Hozzávalók (1 db 1 l-es üveghez):

5 ek kristálycukor

500 ml habtejszín

2 tasak vaníliás cukor

350 g cukrozott sűrített tej

100 ml presszókávé

415 ml whiskey

Szórjuk lábasba a cukrot, és karamellizáljuk aranybarnára. Húzzuk le a tűzről, öntsük hozzá a felmelegített tejszínt, majd tegyük vissza a tűzre, és kis lángon, állandó kevergetés mellett főzzük tovább addig, amíg a karamellizált cukor megolvad. Adjuk a keverékhez a vaníliás cukrot, a sűrített tejet, továbbá a kávét, és forraljuk össze. Húzzuk le a tűzről, és hagyjuk kihűlni. Végül keverjük hozzá a whiskey-t. Töltsük az italt egy tiszta üvegbe, gondosan zárjuk le, és alaposan rázzuk fel. Mielőtt átadnánk, pihentessük a hűtőben 1 napig, hogy az ízek összeérjenek.



Sós tejkaramella

(kb. 25 darabhoz): 240 ml habtejszín

75 g vaj

1 tk só

300 g kristálycukor

50 g méz

1. Forraljuk fel a tejszínt a vajjal és a sóval. Ezután húzzuk le a tűzről. Szórjuk egy vastag falú lábasba a cukrot, adjuk hozzá a mézet 60 ml vízzel együtt, majd melegítsük addig, amíg a cukor megolvad. Amikor már kezd gyöngyözni, és sötét karamellszínű, húzzuk le a tűzről.

2. Állandó kevergetés mellett csorgassuk a cukros elegybe a vajas tejszínt, majd tegyük vissza a tűzre, és közepes lángon főzzük 12-15 percig. Akkor jó, ha a karamell megáll a habverőn.

3. Öntsük a forró karamellt egy sütőpapírral kibélelt, 20 × 20 cm-es tűzálló tálba, és hűvös helyre téve hagyjuk megdermedni. Végül éles késsel vágjuk fel kis kockákra, és csomagoljuk be azokat egy-egy kis darab sütőpapírba.

Elkészítési idő: 75 perc + dermesztés, egy darab: 110 kcal

